Giyilebilir Teknoloji Pazarında Lider Belli Oldu: 5 Yıl Aradan Sonra Bir İlk!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi uzun bir bekleyişin ardından akıllı bileklik ve saat dünyasında eski tahtına kavuştu. Şirket beş yıl gibi uzun bir aranın ardından en büyük rakiplerini geride bırakarak yeniden birinci sıraya yerleşmeyi başardı. İşte detaylar!

Giyilebilir Teknoloji Pazarının Yeni Lideri Xiaomi Oldu

Omdia'nın paylaştığı en yeni pazar raporlarına göre 2025 yılında giyilebilir teknoloji pazarı yüzde 6 oranında büyüyerek toplam 200 milyon adetlik devasa bir sevkiyat hacmine ulaştı.

Bununla birlikte yeni verilere göre Xiaomi toplam sevkiyatların yüzde 18'ini elinde tutarak zirveye yerleşti. Xiaomi'yi yüzde 17 ile ABD merkezli teknoloji devi Apple takip ederken, Huawei ise yüzde 16'lık pay ile üçüncü sıraya yerleşti.

Öte yandan ilk üç sıradaki devler arasındaki farkın yüzde 1'in bile altına olması sektördeki kıyasıya yarışı tam anlamıyla gözler önüne serdi. Listenin dördüncü sırasında yüzde 9 ile Samsung yer alırken Garmin ise yüzde 5'lik payıyla ilk beşi tamamlayan marka olmayı başardı.

Xiaomi Nasıl Başardı?

Omdia araştırmacılarına göre giyilebilir teknoloji pazarında kurallar artık değişti. Yeni dönemde kullanıcılar yüksek donanım özelliklerini bir kenara bırakıp satın alacağı cihazın ekosistem gücüne dikkat ediyor. Bu bağlamda telefon, tablet, otomobil ve akıllı ev aletleri arasındaki bağ ne kadar kuvvetliyse kullanıcılar da o markaya o kadar sadık kalıyor.

Nitekim Xiaomi'nin son dönemde özellikle de ekosistem alanında önemli adımlar attığına şahit olduk. Zira şirket Xiaomi Smart Band 10 gibi uygun fiyatlı ürünlerinin neredeyse tüm akıllı telefon ve diğer cihazlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Öte yandan Apple yüksek kaliteli donanımı ve iPhone entegrasyonu ile premium segmentteki iddiasını sürdürüyor. Huawei ise özellikle anavatanı Çin'de profesyonel spor ve sağlık takibi özellikleriyle pazarda çok güçlü bir konum elde etmiş durumda.

2026 yılına doğru ilerlerken aralarında sadece kıl payı fark bulunan bu devlerin sıralaması elbette her an değişebilir. Ancak görünen o ki 2026'nın giyilebilir teknoloji liderini kullanıcılar için en kusursuz ve bağlayıcı ekosistemi kuran marka belirleyecek.

