Xiaomi'nin Sevilen Telefonu, HyperOS 3 Güncellemesine Kavuştu

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 Civi'ye gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce Xiaomi 12T Pro için de yayınlandı. Böylece şık tasarıma sahip olan akıllı telefon, Xiaomi'nin en güncel yazılımına sahip oldu.

Xiaomi 12T Pro, Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Aldı

Xiaomi 12 T Pro, 2022 yılının ekim ayında Andorid 12 tabanlı HyperOS ile piyasaya sürülmüştü. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlandı. Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi HyperOS 3 de kademeli olarak sunuluyor.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin'de yer alan kullanıcılar için sunulan büyük Android güncellemesi, kısa süre önce dünya genelinde sunulmaya başlandı. Dolayısıyla çok yakında tüm Xiaomi 12T Pro kullanıcıları bu güncellemeye kavuşabilecek. Güncellemenin 3.0.1.0.VLFMIXM sürüm numarasına sahip olduğunu belirtelim.

HyperOS 3'te daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilmesini sağlayan pek çok özellik bulunuyor. Bunalr arasında HyperIsland da yer alıyor. Bu özellik, bildirimleri ve canlı aktiviteleri ekranın üst kısmından görebilmenize olanak tanıyor. Böylece dinlenen şarkılara şarj hızına kadar birçok bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca HyperAI isimli yapay zeka özelliklerinin de yer aldığını belirtelim.

Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

HyperOS 3 güncellemesini yapabilmek için ilk olarak ayarlar menüsünde bulunan "Telefon hakkında" kategorisine girin. Bir sonraki adımda "HyperOS" seçeneğini seçin. Son olarak güncelleme işlemini başlatın. Böylece büyük Android güncellemesi indirilip yüklenecek. İşlem tamamlandıktan sonra yeni sürümü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Xiaomi 12T Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel

1220 x 2712 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5

Corning Gorilla Glass 5 İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 GPU: Adreno 730

Adreno 730 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 120w

6,67 inç ekran büüyklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 900 nit maksimum parlaklık, yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 205 gram ağırlığında olan Xiaomi 12T Pro, Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştrilen işlemci, bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A510 bulunuyor. 120W hızlı şarj desteğine sahip olan akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.