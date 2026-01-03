Xiaomi Müjdeyi Verdi: Birçok Modelin Güncelleme Süresi Uzatıldı! İşte Liste
Xiaomi, güncelleme politikasında bir değişikliğe giderek birçok model için beş yıla kadar ekstra güncelleme sözü verdi. İşte paylaşılan liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, birçok modeli için güncelleme desteğini beş yıl uzattı.
Son yıllarda yeni bir akıllı telefon satın alırken kullanıcıların göz önünde bulundurduğu kriterler yalnızca donanım özellikleri değil. Öyle ki yazılım desteği de en az donanım kadar önemli. Zira uzun süreli güncellemeler cihazların güncel kalmasını sağlarken kullanıcıların verdikleri paranın karşılığını yıllar boyunca alabilmesini sağlıyor.
Son olarak Çinli teknoloji devi Xiaomi, yazılım güncellemelerine önem veren kullanıcıları sevindirecek yeni bir adım attı. Xiaomitime'ın haberine göre şirket, birçok Xiaomi, Redmi ve POCO modeli için destek süresini 5 yıl daha uzattı. Buna göre söz konusu cihazlar, uzun yıllar boyunca yeni Android sürümleri, HyperOS güncellemeleri ve güvenlik yamaları almaya devam edecek. İşte o modeller...
Güncelleme Süresi Uzatılan Xiaomi Modelleri
Xiaomi
- Xiaomi 15T / 15T Pro – 2031’e kadar
- Xiaomi 15 Ultra – 2031’e kadar
- Xiaomi 14T / 14T Pro – 2029’a kadar
- Xiaomi 14 Ultra – 2029’a kadar
- Xiaomi MIX Flip – 2029’a kadar
- Xiaomi 13T / 13T Pro – 2028’e kadar
- Xiaomi 13 Ultra / Xiaomi 13 – 2028’e kadar
- Xiaomi 13 Lite – 2027’ye kadar
- Xiaomi 12T / 12T Pro – 9 ay daha
- Xiaomi 12 / 12 Pro – 2 ay daha
- Xiaomi Pad 7 – 2031’e kadar
- Xiaomi Pad 7 Pro – 2029’a kadar
Redmi
- Redmi 15 – 2031’e kadar
- Redmi 13C – 2031’e kadar
- Redmi 15 5G – 2031’e kadar
- Redmi Note 14 – 2031’e kadar
- Redmi 14C – 2028’e kadar
- Redmi Note 13 Serisi – 2028’e kadar
- Redmi A5 – 2029’a kadar
- Redmi 12 – 2027’ye kadar
- Redmi Note 12 5G – 2 ay daha
- Redmi 12C – 2 ay daha
- Redmi Pad 2 – 2032’ye kadar
- Redmi Pad 2 4G – 2032’ye kadar
- Redmi Pad 2 Pro / Pad 2 Pro 5G – 2029’a kadar
POCO
- POCO F8 Ultra – 2031’e kadar
- POCO F8 Pro – 2031’e kadar
- POCO C85 – 2031’e kadar
- POCO M7 – 2031’e kadar
- POCO F7 – 2031’e kadar
- POCO F7 Pro – 2031’e kadar
- POCO F7 Ultra – 2031’e kadar
- POCO M7 Pro 5G – 2029’a kadar
- POCO C75 – 2028’e kadar
- POCO Pad M1 – 2029’a kadar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.