Xiaomi Müjdeyi Verdi: Birçok Modelin Güncelleme Süresi Uzatıldı! İşte Liste

Son yıllarda yeni bir akıllı telefon satın alırken kullanıcıların göz önünde bulundurduğu kriterler yalnızca donanım özellikleri değil. Öyle ki yazılım desteği de en az donanım kadar önemli. Zira uzun süreli güncellemeler cihazların güncel kalmasını sağlarken kullanıcıların verdikleri paranın karşılığını yıllar boyunca alabilmesini sağlıyor.

Son olarak Çinli teknoloji devi Xiaomi, yazılım güncellemelerine önem veren kullanıcıları sevindirecek yeni bir adım attı. Xiaomitime'ın haberine göre şirket, birçok Xiaomi, Redmi ve POCO modeli için destek süresini 5 yıl daha uzattı. Buna göre söz konusu cihazlar, uzun yıllar boyunca yeni Android sürümleri, HyperOS güncellemeleri ve güvenlik yamaları almaya devam edecek. İşte o modeller...

Güncelleme Süresi Uzatılan Xiaomi Modelleri

Xiaomi

Xiaomi 15T / 15T Pro – 2031’e kadar

Xiaomi 15 Ultra – 2031’e kadar

Xiaomi 14T / 14T Pro – 2029’a kadar

Xiaomi 14 Ultra – 2029’a kadar

Xiaomi MIX Flip – 2029’a kadar

Xiaomi 13T / 13T Pro – 2028’e kadar

Xiaomi 13 Ultra / Xiaomi 13 – 2028’e kadar

Xiaomi 13 Lite – 2027’ye kadar

Xiaomi 12T / 12T Pro – 9 ay daha

Xiaomi 12 / 12 Pro – 2 ay daha

Xiaomi Pad 7 – 2031’e kadar

Xiaomi Pad 7 Pro – 2029’a kadar

Redmi

Redmi 15 – 2031’e kadar

Redmi 13C – 2031’e kadar

Redmi 15 5G – 2031’e kadar

Redmi Note 14 – 2031’e kadar

Redmi 14C – 2028’e kadar

Redmi Note 13 Serisi – 2028’e kadar

Redmi A5 – 2029’a kadar

Redmi 12 – 2027’ye kadar

Redmi Note 12 5G – 2 ay daha

Redmi 12C – 2 ay daha

Redmi Pad 2 – 2032’ye kadar

Redmi Pad 2 4G – 2032’ye kadar

Redmi Pad 2 Pro / Pad 2 Pro 5G – 2029’a kadar

POCO

POCO F8 Ultra – 2031’e kadar

POCO F8 Pro – 2031’e kadar

POCO C85 – 2031’e kadar

POCO M7 – 2031’e kadar

POCO F7 – 2031’e kadar

POCO F7 Pro – 2031’e kadar

POCO F7 Ultra – 2031’e kadar

POCO M7 Pro 5G – 2029’a kadar

POCO C75 – 2028’e kadar

POCO Pad M1 – 2029’a kadar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.