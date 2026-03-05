HyperOS 3.1 Yayınlandı! İşte İlk Güncelleme Alan Modeller

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Xiaomi, haftalardır devam eden beta testlerinin ardından HyperOS 3.1 sürümünü nihayet kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Android 16 tabanlı yeni arayüz sürümü, sistemi daha da sorunsuz hale getiren çeşitli hata düzeltmeleriyle geliyor. Peki HyperOS 3.1 güncellemesi hangi modeller için yayınlandı?

HyperoS 3.1 Güncellemesi Alan Modeller Neler?

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Redmi K90 Pro Max

HyperOS 3.1 güncellemesi, Xiaomi 17 serisi ile Redmi K90 Pro Max için resmen yayınlandı ve kısa süre önce telefonlara ulaşmaya başladı. Kullanıcılar Ayarlar uygulaması üzerinden yeni bir güncelleme alıp almadıklarını kolayca kontrol edebilirler.

Paylaşılan bilgilere göre HyperOS 3.1’in kararlı sürümü şu an için yalnızca Çin'deki kullanıcılara dağıtılıyor. Ancak yakın zamanda Türkiye de dahli olmak üzere diğer ülkelerde de yayınlanacak. Bununla birlikte güncelleme, yeni özellikler de içermiyor. Daha çok sistemde tespit edilen hataların giderilmesine odaklanıyor.

Aslında beta sürecinde bazı yeni özellikler test edilmişti. Ancak yayınlanan son kararlı sürümde bu yeniliklere yer verilmediği görülüyor. Tabii söz konusu yeni özellikler sıradaki yazılım güncellemeleri ile sunulacaktır.

HyperOS 3.1 Neler Getiriyor?

Yeni güncelleme ile düzeltilen sorunlara baktığımızda takılan SIM kartın bazen algılanamaması probleminin giderildiğini görüyoruz. Ayrıca konumun yanlış gösterilmesi ve Apple AirPods bağlantısının arada sırada kopması hataları da çözüme kavuştu.

Bu arada Xiaomi, Galeri ve Hava Durumu uygulamalarını sıfırdan geliştirdi. Böylelikle iki uygulama daha akıcı ve sorunsuz şekilde çalışacak hale geldi.

HyperOS Güncellemesi Nasıl İndirilir?

1. Adım: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. 2. Adım: Cihazım bölümüne ulaşın.

Cihazım bölümüne ulaşın. 3. Adım: HyperOS logosuna dokunun. Yeni bir güncelleme var ise görünecektir.

Kullanıcılar güncelleme indirilmeye hazır olduğunda bildirim alıyor fakat yine de manuel olarak kontrol etmek isterseniz bu mümkün ve oldukça kolay. İlk olarak Ayarlar uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Buradan Cihazım bölümüne ulaştıktan sonra HyperOS logosuna dokunarak yeni bir güncelleme olup olmadığını görebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.