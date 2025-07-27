Xiaomi, Yeni Güncelleme Öncesinde 9 Popüler Cihazına Olan Desteğini Sonlandırıyor

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, bir yandan kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak adına geliştirdiği yeni arayüzlerini yayımlamaya devam ederken, bir yandan da artık miladını doldurmuş olan cihazlarına da güncelleme desteğini sonlandırıyor.

Son olarak şirket HyperOS 3 güncellemesine hazırlarken, artık 9 farklı popüler cihazına güncelleme desteği vermeyeceğini duyurdu. Bu da bu telefonların yakında yayımlanması beklenen HyperOS 3 güncellemesini alamaycağı anlamına geliyor. İşte detaylar!

HyperOS 3 Güncellemesi Alamayacak Xiaomi Telefonlarına Yenileri Eklendi

Bilmeyenler için Xiaomi, piyasaya sürülmesinin ardından belirli bir süreyi geride bırakan ve artık yazılım güncellemesi almayacak modellerini "ömrünü tamamlamış" olarak adlandırdığı bir listeye dahil ediyor. Belirli aralıklarla bu listeyi güncelleyen şirket, geçtiğimiz saatlerde 9 popüler akıllı telefonunu daha bu kategoriye ekledi.

Bu gelişmeyle birlikte yaklaşan HyperOS 3 güncellemesinden mahrum kalacak cihazlara da yenileri eklenmiş oldu. İşte firmanın güncelleme desteğini sonlardırdığı Xiaomi, Redmi ve POCO telefonları:

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 11 Prime 4G

Redmi A1+

Redmi A1

POCO M5

POCO C50

Yapılan açıklamaya göre yukarıdaki modeller Android 16 gibi yazılım güncellemelerini an itibariyle alamayacak. Ancak Eylül 2025 tarihine kadar yayımlanacak bazı güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilecekler.

Google'ın geçtiğimiz aylarda Android 16'yı yayınlamasıyla birlikte, Xiaomi'nin odağını tamamen yeni büyük arayüz güncellemesine çevirdiği biliniyor. Şirket, Android 16 güncellemesini HyperOS 2.3 ile bazı cihazlarına halihazırda sunmuş olsa da, asıl yeniliklerin HyperOS 3 ile gelmesi bekleniyor. Merak edenler HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi telefonlarını da buradan inceleyebilirler.