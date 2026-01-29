Xiaomi, Binlerce Kullanıcının Yaşadığı Hataları Düzeltti! Güncelleme Yolda

Xiaomi, kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimler ışığında birçok modelde görülen arayüz ve kullanılabilirlik ile ilgili bazı hataları nihayet çözüme kavuşturdu. Binlerce kullanıcının karşılaştığı sorunlar için yeni bir güncelleme yayımlandı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi, Onlarca Modeldeki Pek Çok Sorunu Düzeltti

Çinli üretici, kısa süre önce dağıtmaya başladığı HyperOS 3.0 güncellemesi ile birlikte Xiaomi, Redmi ve POCO imzalı birçok modelde yaşanan hataları çözüme düzeltti. Sorunlar arasında en çok öne çıkan, Game Turbo açıkken oyunlarda siyah ekran gösterilmesiydi.

Aynı zamanda şirket Redmi 13, Redmi 13x ve POCO M6'da karşılaşılan NFC özelliğinin çalışmaması ile Redmi Note 13 Pro ve POCO M6 Pro'da görülen Bluetooth'un açılıp kapatılamaması sorununu da giderdi. Popüler tablet modeli Redmi Pad 2 içinse bazen hoparlörden ses gelmemesine sebep olan problem çözüldü.

Öte taraftan Redmi Note 14 5G, POCO M7 Pro 5G, POCO X5 Pro 5G ve Redmi Note 13'te yaşanan donma/takılma ve stabilite sorunları da nihayet düzeltildi. Çözüme kavuşan hatalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Modeller ve düzeltilen hatalar şu şekilde sıralandı:

POCO X6 Pro 5G: Hotstar uygulamasında video oynatılamaması sorunu giderildi.

Hotstar uygulamasında video oynatılamaması sorunu giderildi. Redmi Note 14 5G ve POCO M7 Pro 5G: Kullanım sırasında yaşanan ciddi sistem donmaları ve takılmalar çözüldü.

Kullanım sırasında yaşanan ciddi sistem donmaları ve takılmalar çözüldü. Redmi 13, Redmi 13x, POCO M6: NFC özelliğinin çalışmaması sorunu giderildi. Temassız ödemeler yeniden kullanılabiliyor.

NFC özelliğinin çalışmaması sorunu giderildi. Temassız ödemeler yeniden kullanılabiliyor. POCO X5 Pro 5G: Kamera uygulamasının zaman zaman donmasına neden olan can sıkıcı hata düzeltildi.

Kamera uygulamasının zaman zaman donmasına neden olan can sıkıcı hata düzeltildi. Redmi Note 13 Pro ve POCO M6 Pro: Bluetooth’un açılıp kapatılamamasıyla ilgili bağlantı sorunu çözüldü.

Bluetooth’un açılıp kapatılamamasıyla ilgili bağlantı sorunu çözüldü. Redmi Note 13: Cihazın herhangi bir uyarı olmadan kendiliğinden yeniden başlamasına yol açan sorun giderildi.

Cihazın herhangi bir uyarı olmadan kendiliğinden yeniden başlamasına yol açan sorun giderildi. Redmi Pad 2: Hoparlörden ses gelmemesine neden olan yazılım hatası düzeltildi.

Hoparlörden ses gelmemesine neden olan yazılım hatası düzeltildi. Birden Fazla Cihaz: Game Turbo kullanılırken ekranın siyaha dönmesi sorunu çözüldü.

Tüm bu hatalar için çözüm getiren güncelleme kademeli şekilde dağıtılıyor. Bu nedenle Ayarlar uygulamasından güncelleme alıp almadığınızı kontrol edebilir, eğer yeni bir sürüm görünmüyorsa daha sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce bir sorunla karşılaştınız mı, bu hata çözüldü mü? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.