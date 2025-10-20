Xiaomi Açıkladı! Kullanıcıları Canından Bezdiren İki Hata Çözüldü

Xiaomi, mobil işletim sistemi HyperOS’un daha stabil ve kullanıcı dostu çalışması için yoğun mesai harcıyor. Her hafta düzenli olarak raporlar paylaşan firma, bu raporlar sayesinde hem çözdüğü hataları hem de hâlâ üzerinde çalıştığı sorunları açıklıyor. Böylece kullanıcılar hangi problemin çözüldüğünü, hangilerinin devam ettiğini kolayca takip edebiliyor. Şirket son olarak yeni bir rapor daha yayımladı.

Xiaomi, HyperOS’ta Hangi Sorunları Çözdü?

Xiaomi’nin paylaştığı son rapora göre uzun süredir pek çok cihazda görülen Xiaomi Account uygulamasının hata mesajı sorunu nihayet çözüldü. Bu sorun bazı kullanıcıların telefonlarında aniden uyarı pencereleri belirmesine neden oluyordu. Şirket problemi doğrudan kendi bulut sistemi üzerinden yaptığı bir güncelleme ile çözüme kavuştu. Böylelikle kullanıcıların herhangi bir güncelleme yapmasına gerek kalmadı.

Çözülen bir diğer önemli hata ise Redmi Note 12 Pro 5G ve Redmi Note 12 Pro+ 5G modellerindeki yavaş şarj problemi oldu. Bu sorun, cihazların normalden daha yavaş şarj olmasına yol açıyordu. Xiaomi yeni yazılım güncellemesiyle bu problemi de giderdi. Bu cihazlardan birini kullanıyorsanız en güncel sürümü yükleyebilirsiinz.

Ancak her problem çözüme kavuşmuş değil. Şirket HyperOS kullanan birçok cihazda YouTube videolarının oynatılamaması sorununu hâlâ çözemedi. Bu hatanın kaynağı henüz net değil ve firma şu anda bunu araştırıyor. Ne zaman düzeltileceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.