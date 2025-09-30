Xiaomi İtiraf Etti: 3 Tane Model Y Parçaladık!

Elektrikli otomobil pazarında dengeler değişiyor. Bir dönem yalnızca akıllı telefonlarıyla bilinen Xiaomi kısa sürede Çin’in en popüler otomobil markalarından biri haline geldi. SU7 ile elde edilen başarının ardından bu kez YU7 adlı SUV modeliyle sahneye çıkan şirket rakiplerini yakından incelediğini de açıkça duyurdu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Xiaomi Tersine Mühendislikte Tesla'yı Örnek Aldı!

Xiaomi CEO’su Lei Jun bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Üç Model Y satın aldık ve hepsini son vidasına kadar söktük” sözleriyle gündem oldu. Bu açıklama markanın Tesla’yı doğrudan hedef aldığını düşündürse de aslında otomotivde oldukça doğal bir yönteme işaret ediyor.

Tersine mühendislik (reverse engineering) adı verilen bu yaklaşım rakip modellerin teknik detaylarını inceleyerek kendi üretim sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor. Lei Jun’un sözleri Xiaomi’nin mühendislik ekibine bu yolla büyük bir tecrübe kazandırdığını gösteriyor.

Ayrıca Xiaomi, yeni SUV modeli YU7’yi tanıtırken Tesla Model Y’yi de sahneye çıkardı. Ancak şirket rakip markalara “katil” yakıştırması yapmadı. Aksine Lei Jun “Eğer YU7’yi seçmezseniz, Model Y’yi tercih edeceksiniz. Model Y’yi eleştirmiyorum, bana göre o da olağanüstü bir otomobil” sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklama Xiaomi’nin sektöre yaklaşımındaki farklı bakış açısını ortaya koyuyor.

YU7 Çin’de satışa sunulduğu ilk günden itibaren yoğun talep gördü. Modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 253 bin 500 yuan olarak açıklandı ve bu rakam Tesla Model Y’den daha düşük. Ayrıca CLTC standartlarına göre 760–835 kilometre menzil sunmasıyla öne çıkıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...