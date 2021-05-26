Xiaomi Kara Liste Dışına Resmi Olarak Çıkarıldı

Xiaomi kara liste müjdesi ile güne başladı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan resmi açıklamayla Xiaomi'nin listeden çıkarıldığı belirtildi. Böylece Çinli teknoloji ambargolarla karşılaşma problemi de ortadan tamamen kalmış oldu.

Yaklaşık beş ay önce beklenmedik bir karar gelmiş ve ABD, Xiaomi'yi kara listeye aldığını bildirmişti. Daha doğrusu ABD, ambargo uygulamak üzere hazırladığı "Komünist Çin Askeri Şirketi" listesine Xiaomi'nin de eklendiğini duyurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Xiaomi, ABD hükümetine karşı dava açmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, uzun süredir Komünist Çin Askeri Şirketleri başlığıyla bir takım şirketleri listeye alıyordu. Çin'deki askeri yetkililerle ilişiği olduğu tespit edilen şirketlerin alındığı listeye giren şirketler, bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlardı. Listeye alınan şirketlere ABD vatandaşlarının yatırım yapmaları yasaklanıyor ve ABD borsalarında işlem görmeleri engelleniyordu. Bunun yanında birçok farklı ticaret yasağıyla da karşı karşıya kalabiliyorlardı.

Xiaomi Kara Liste Dışına Alındı

Trump yönetimi tarafından listeye alınan Xiaomi, karar sonrasında hemen harekete geçmişti. Karar karşı dava açan Xiaomi, süreci tamamen yargıya taşımıştı. Mahkeme heyeti yaklaşık iki ay önce kararın durdurulmasına yönelik ön karar açıklamıştı. Ön karar sonrasında bugün itibarıyla nihai karar çıktı.

Mahkeme heyeti, şirketin "Komünist Çin Askeri Şirketleri" listesinden çıkarılmasına karar verdi. Bu karar uyarıcında ABD vatandaşlarına uygulanan yaptırımların da hemen kaldırılması gerektiği belirtilmişti. 12 Mayıs tarihinde alınan kara ise 26 Mayıs tarihi itibarıyla resmiyete kavuştu. Xiaomi'nin resmi blog adresi üzerinden yapılan açıklama ile kararın artık resmi olduğunun altı çizildi. Kararın tamamen onaylanmasıyla Xiaomi'ye yönelik uygulanan yaptırımların tamamen ortadan kalktığı söylendi.

ABD'nin kara listesine girmek için Çinli şirketlerin tamamen bağımsız olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Çin hükümeti ya da ordusuyla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan şirketler, yaptırım listesine alınıyor. Yaptırım listesine giren şirketlerin, ellerinde tuttukları bilgileri resmi makamlarla paylaştıkları düşüncesiyle yaptırım kararı alındığının da altı çiziliyor.

Mahkeme tarafından verilen kararla birlikte Xiaomi'nin bağımsız bir şirket olduğu bir kez daha onaylanırken, Çinli yetkililerle bağlantısı olmadığı da yinelenmiş oldu.