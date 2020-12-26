Xiaomi'den Şok Karar: Mi 11 Kutusunda Şarj Cihazı Olmayacak

Xiaomi Mi 11 kutusunda şarj cihazı olmayacak. Çinli üreticinin çevreyi korumak için aldığını söylediği yeni karar kullanıcıları şaşırtmış durumda. İşte tüm detaylarıyla Xiaomi Mi 11 özellikleri ve kutu içeriği.

Xiaomi Mi 11, 2 gün sonra 28 Aralık'ta resmen duyurulacak. Ancak geçtiğimiz gün amiral gemisinin kutusunu gösteren bir görüntü sosyal medyada merak uyandırdı.

Görüntüyü sızdıran kişi, Mi 11 kutusunun iPhone kutusuna benzediğini söyleyerek şarj cihazı içermeyebileceğini tahmin etti. Bugün ise Xiaomi, Mi 11'in şarj cihazıyla gelmeyeceğine dair resmi bir onay yayınlayarak kullanıcıları şaşırttı.

Aşağıda yer alan video, Xiaomi Mi 11'in yepyeni ambalajını ortaya koyuyor. Çinli şirket, kutunun oldukça hafif olduğunu iddia ediyor. Ayrıca -Apple'ın söylediği gibi- çevreyi korumak amacıyla şarj cihazını kutudan çıkardığını belirtiyor.

Xiaomi Mi 11 kutusunda şarj cihazı olmayacak

Xiaomi'nin düşüncesine göre, halihazırdaki kullanıcılar zaten akıllı telefonlarla birlikte gelen şarj cihazlarına sahip. Şirket bu yüzden Mi 11 ile yeni bir şarj cihazı göndermenin yalnızca çevreye zarar vereceğini iddia ediyor.

Başta Apple olmak üzere telefon üreticileri çevreyi düşündükleri için böyle bir karar aldıklarını söyleseler de, kullanıcılar için iyi bir karar olmadığını tahmin etmek zor değil. Ancak şirketler, çevreyi korumak için yeni bir adım atılması gerektiği düşünülüyor.

Xiaomi ayrıca şarj cihazını Mi 11'in paketinden çıkarması hakkında daha fazla detay vermek için Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini doğruladı.

Hatırlayacağınız üzere Samsung ve Xiaomi gibi teknoloji devleri, şarj cihazını iPhone 12 serisinin kutusundan çıkardığında Apple ile alay etmişti. Ancak son raporlar, Samsung tarafından piyasaya sürülecek Galaxy S21 serisinin de şarj cihazı olmadan geleceğini ortaya çıkardı.

Mi 11 teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse; dünyanın ilk Snapdragon 888 işlemcisine sahip modeli olacak. Ayrıca Gorilla Glass Victus ekran korumasına yer vereceği iddia edilen modelin kamera konusunda ise gece çekimlerine odaklanacağı biliniyor.

Peki ya siz akıllı telefon üreticilerinin çevreyi korumak adına kutu içeriğini boşaltması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşın.