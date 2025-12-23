Xiaomi Telefonda Bu Güncellemeyi Mutlaka Yapın! Sorunları Çözüyor

Xiaomi, amiral gemisinden bütçe dostu telefonlara kadar çok sayıda modele güncelleme yayınlamaya devam ediyor. Şirket, kullanıcıların mutlaka yüklemesi gereken yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Xiaomi Mi 11 için yayınlanan bu güncelleme, çeşitli hataları düzelterek daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Xiaomi Mi 11 İçin Yeni Güncelleme Çıktı

Xiaomi Mi 11, 2020 yılında Android 11 işletim sistemi ile birlikte piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz yıllarda Android 14 işletim sistemine kavuşan ve desteği kesilen Mi 11, yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Güncelleme yeni özellikler içermiyor çünkü bu tür güncellemeler öncelikle hataları veya kritik sorunları gidermeye odaklanıyor.

OS2.0.6.0.UKBCNXM sürüm numarasına sahip olan güncelleme, bazı kullanım senaryolarındaki hataları gideriyor ve sistem kararlılığını artırıyor. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Telefon hakkında" kategorisine girilmesi ve ardından "HyperOS" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımlarla güncelleme işlemi gerçekleşecektir.

Her telefonda olduğu gibi Mi 11 için de belirli bir sürenin ardından güncelleme desteği resmî olarak sonlandırıldı. Akıllı telefon, bu nedenden dolayı artık düzenli olarak güvenlik yamaları almıyor. Ayrıca telefon en son Android 14 güncellemesini aldığından doalyı yeni HyperOS özelliklerinden de mahrum kaldı.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,81 inç

6,81 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

1440 x 3200 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera

: 108 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 4.600 mAh

4.600 mAh Hızlı Şarj: 55W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi Mi 11 gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.84 GHz Cortex-X1, üç adet 2.42 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.80 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Adreno 660 GPU'ya sahip olan telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.