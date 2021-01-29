Xiaomi Kendini Aştı: Havadan Şarj Artık Mümkün! Mi Air Charge Tanıtıldı

Xiaomi Mi Air Charge teknolojisi ile havadan şarj gerçek oldu. Telefonunuz havadan şarj olacak. Xiaomi Mi Air Charge teknolojisi hakkında tüm detayları bir araya getirdik. Telefonlar havadan nasıl şarj olacak? Gerçek kablosuz şarj teknoloji nedir? İşte tüm detaylar.

Xiaomi Mi Air Charge Teknolojisi Duyuruldu

Xiaomi, kablolara veya kablosuz şarj standına ihtiyaç duymadan aynı anda birden fazla cihazı şarj etmenizi sağlayan Mi Air Charge teknolojisini tanıttı.

Evet yanlış okumadınız kablolara veya kablosuz şarj standına ihtiyaç yok! Artık evdeki elektronik ürünler havadan şarj olabilecek.

Xiaomi'nin uzaktan / havadan şarjının temel teknolojisi, alan konumlandırma ve enerji iletiminde yatıyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği izole şarj kutusu, akıllı telefonun yerini doğru bir şekilde tespit edebilen yerleşik beş fazlı parazit antenine sahiptir. 144 antenden oluşan bir faz kontrol dizisi, milimetre genişliğindeki dalgaları ışın oluşturma yoluyla doğrudan telefona iletiyor. Böylece telefon evin içerisinde nerede olursanız olun şarj oluyor.

Şu anda, Xiaomi uzaktan şarj teknolojisi, birkaç metrelik bir yarıçap içinde tek bir cihaz için 5 watt uzaktan şarj etme kapasitesine sahip. Bunun dışında aynı anda birden fazla cihaz da şarj edilebilir (her cihaz 5 watt'ı desteklemekte) ve fiziksel engeller bile şarj verimliliğini düşürmemekte.

Yakın gelecekte Xiaomi'nin kendi geliştirdiği şarj teknolojisi akıllı saatler, bileklikler ve diğer giyilebilir cihazlarla çalışabilecek. Yakında, hoparlörler, masa lambaları ve diğer küçük akıllı ev ürünleri dahil olmak üzere oturma odası cihazlarımızın tümü, tamamen kablosuz bir kablosuz güç kaynağı tasarımı üzerine inşa edilecek ve oturma odalarımızı gerçekten kablosuz hale getirecek.

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