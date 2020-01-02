Xiaomi Mi Mix Alpha Satışı Ertelendi

Eylül ayında lansmanı yapılan Mi Mix Alpha için Aralık ayında satışa çıkacağı bilgisi verilmişti. Satışa çıkışının ertelendiği bildirilen telefon için yeni bir satış tarihi verilemiyor.

Snapdragon 855 Plus işlemciye ve 12 GB RAM + 512 GB saklama kapasitesine sahip, 7,92 inç OLED ekranı olan akıllı telefonun satışa çıkacağı gün merakla bekleniyor.

Satış fiyatı 2500 doların üzerinde belirlenen Mi Mix Alpha modelinde, piyasaya çıktıktan sonra bir sorun oluşması Xiaomi firması için kabul edilemez bir durum. Bu nedenle bütün risklerin sıfıra indirilmesi için telefonun piyasaya çıkışının ertelendiği tahmin ediliyor.

Sosyal Medyada Xiaomi Mi Mix Alpha Satışının Ertelenmesiyle İlgili Olarak Neler Konuşuluyor?

Xiaomi firmasının lansman sonrası bazı hatalar tespit ettiği ve bu hataların giderilmesi üzerine çalışmalar yaptığı en çok söylenen tahminler arasında.

Yapılan bir diğer tahmin ise üretimde sorun olabileceği yönünde. Xiaomi yetkilileri, telefonun sınırlı stoklarla piyasaya sürüleceğini bildirmişti. Belki de piyasaya sürecek yeterince stok üretmekte sorun yaşanmasından dolayı telefonun satışı ertelendi.