Xiaomi Yapay Zeka Destekli Yeni Robot Süpürge Tanıttı

Xiaomi, temizlik sürecini çok daha kolay hâle getirecek Mijia Robot Vacuum Mop 5 Pro isimli yeni bir robot süpürge tanıttı. Yapay zeka desteğine sahip olan robot süpürge, çok yüksek emiş gücüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 Pro Özellikleri

23.000 Pa emiş gücüne sahip olan Mijia Robot Vacuum Mop 5 Pro, bu sayede üst düzey bir performans sergileyerek derinlemesine temizlik yapabiliyor. İnatçı kirleri sorunsuz şekilde temizleyebilen robot süpürge, evin her zaman temiz kalmasını sağlıyor.

Yapay zeka destekli nesne tanıma özelliğine sahip olan robot süprügenin ön tarafında üç adet panoramik kamera bulunuyor. 200'den fazla nesne türünü ve 47 farklı kir çeşidini tanıyan süprüge, engellere takılmadan yüksek verimlilikle evi temizliyor.

Süpürgenin köşelere ve kenarlara rahatça ulaşabilmesi için ana fırçanın yanı sıra bir adet yan fırça ve çift döner paspas başlığı bulunuyor. Mijia Robot Vacuum Mop 5 Pro'nun istasyonu, paspasları 80 derece sıcak hava kullanarak temizleyip kurutabiliyor.

İstasyon ayrıca 75 güne kadar manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak toz toplayarak hazneyi boşaltabiliyor. Bu sayede uzun süreler boyunca temizlik yapma kolaylığı sunuyor. Süpürge sesli komut özelliğine de sahip.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 Pro Fiyatı

En iyi robot süpürgeler arasında yer alan Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 Pro için 4999 yuan (28.273 TL) fiyat etiketi belirlendi. Robot süpürgenin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Türkiye'de Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 34 bin 999 TL fiyata sahip Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, 30 bin 999 TL fiyatlı Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, 17 bin 599 TL fiyata sahip Xiaomi Robot Vacuum X20+ dahil birçok robot süpürge satılıyor.