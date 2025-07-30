Xiaomi'nin Sağlıklı Yaşamanıza Yardım Eden Yeni Akıllı Tartısı Türkiye'de!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, otomobilllerden ev ürünlerine kadar pek çok alanda teknolojik ürünleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket son olarak Türkiye'ye yeni akıllı tartısı ile ayak bastı.

Smart Scale S200 isimli yeni akıllı tartı, tıpkı diğer Xiaomi ürünleri gibi teknolojik özellikleri sayesinde klasik bir eyşadan çok daha fazlasını vadediyor. İşte yeni Xiaomi akıllı tartının özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi Smart Scale S200 Neler Sunuyor?

Smart Scale S200 hem kilo takibi hem de nesneleri tartmak için kullanılabiliyor. 0.1 kg'dan 150 kg'a kadar geniş bir aralıkta ölçüm yapabilen yeni cihaz,. özel E şekilli manganez çelik sensörü sayesinde, yalnızca 0.05 kg gibi küçük artışları bile hassas bir şekilde tespit edebiliyor.

Akıllı tartı, kilo, vücut kitle indeksi (BMI), standart kilo ve kilo kontrolü olmak üzere tek seferde dört farklı ölçüm sunarak kullanıcılara kapsamlı bir analiz sağlıyor. "Standart kilo" özelliği, boyunuza ve yaşınıza göre ideal kilonuzun ne olması gerektiğini aktarıyor. Cihaz ayrıca, ölçümlerin sonunda hafta, ay ve yıl gibi farklı zaman dilimlerindeki kilo eğilimlerinizi gösteren detaylı ve kişiselleştirilmiş raporlar da sunabiliyor.

Ölçülen değerleri görüntülemek için üzerinde yerleşik bir ekrana sahip olan Smart Scale S200, Bluetooth 5.4 bağlantısı sayesinde ölçtüğü değerleri akıllı telefonunuzdan da kontrol edebilmenizi sağlıyor. Dileyen kullanıcılar, Xiaomi Home uygulaması üzerinden 36 farklı kişinin kilo takibini yapabiliyor.

Xiaomi Smart Scale S200, tek ayak üzerinde dururken koordinasyon, denge ve tepki sürenizi ölçen özel bir denge testi özelliğiyle de öne çıkıyor. Üç adet AAA pil ile 180 güne kadar uzun bir pil ömrü sunan cihaz, Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürüme sahip telefonlarla tam uyumlu şekilde çalışıyor.

İşte Xiaomi akıllı tartının teknik özellikleri:

Gövde Malzemesi: Temperli cam, mühendislik ürünü plastik

Temperli cam, mühendislik ürünü plastik Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 40°C

0°C - 40°C Tartma Aralığı: 0.1 - 150 kg

0.1 - 150 kg Minimum Ölçüm Artışı: 0.05 kg

0.05 kg Kablosuz Bağlantı: Bluetooth Düşük Enerji 5.4

Bluetooth Düşük Enerji 5.4 Nominal Güç: 450 mW

450 mW Uyumluluk: Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürümler

Smart Scale S200 Fiyatı

Xiaomi'nin en iyi akıllı tartı modelleri listesine adını yazdıracak yeni akıllı tartısı Smart Scale S200, Türkiye’de 799 TL fiyat etiketiyle satışta sunuldu. Akıllı tartıyı daha detaylı incelemek için Xiaomi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.