Xiaomi Otomobil Çıkaracak Mı? Şirketten Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin elektrikli otomobil çıkaracağı iddiaları gündeme damga vurmuştu. Xiaomi elektrikli otomobil iddialarında yanıt verdi. Xiaomi elektrikli otomobil çıkaracak mı? Apple elektrikli otomobil çalışmalarını sürdürürken Xiaomi cephesinde son durum ne? İşte şirketten gelen açıklama.

Xiaomi Elektrikli Otomobil Çıkaracak Mı?

Xiaomi tarafından yapılan elektrikli otomobil açıklamasında şu anda onaylanmış bir projenin bulunmadığı bilgisini yer verildi. Açıklamaya göre, Xiaomi tarafı henüz otomobil çalışmalarında bulunmuyor. Açıklamada "şu an" kelimesinin bulunması akıllara acaba ilerleyen günlerde bir proje olacak mı sorusunu getiriyor. Bu soruya yanıt verilmedi.

Neler Olmuştu?

Bir raporda Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kendi arabasını yapmayı planladığını ve bunu stratejik bir karar olarak gördüğü iddia edilmişti. Yine raporda, Xiaomi'nin henüz yol haritası belirlemediği ve ayrıntıların netleşmediği belirtilmişti.

Kaynaklar ayrıca birçok değişken olduğunu ve hiçbir şeyin sabit olmadığını iddia etmiş ve projenin doğrudan akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Kurucusu ve CEO'su Lei Jun tarafından yönetileceği tahmininde bulunmuştu.

Teknoloji Devleri Otomobil Üretmek İstiyor

Son zamanlarda çeşitli teknoloji firmaları, özellikle elektrikli araç pazarı olmak üzere otomobil endüstrisine artan bir ilgi gösteriyor.

Buna Baidu gibi Çin markaları ve hatta Apple gibi büyük küresel firmalar da dahil. Geçtiğimiz dönemde gelen sızıntılara göre Apple da kendi elektrikli otomobili için çalışmalar yapıyor. Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti. Analiste göre en iyi durum senaryosu bu. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.

Çeşitli kaynaklar, geçtiğimiz haftalarda Apple ve Hyundai'nin Apple Car ile ilgili görüşmelerde bulunduğunu öne sürmüştü. Son zamanlarda, raporlar Apple'ın Hyundai'nin yan kuruluşu Kia Motors ile 3.6 milyar dolarlık potansiyel bir yatırımla çalışacağını ortaya atılmıştı. Ancak bu bilginin de kısa süre önce doğru olmadığı aktarılmıştı.