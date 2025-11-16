Xiaomi'den İnsan Gözüyle Yarışan Yeni Monitör: Fiyatı Çok Cazip!

Xiaomi oyun tutkunlarına yönelik yeni bir monitörü daha kullanıcılarla buluşturdu. Gaming Monitor G24i 2026 adı verilen yeni cihaz cazip bir fiyat etiketinin yanı sıra sunduğu üstün özelliklerle fark yaratmayı hedefliyor. İşte yeni oyuncu monitörünün özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026'nın Özellikleri

Yeni G24i 2026'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri 200 Hz gibi epey yüksek bir yenileme hızına sahip olması. Cihaz bu özelliğini 1 ms'lik (GtG) tepki süresi ile birleştirerek bilhassa rekabetçi oyunlarda yüksek akıcılık sunabiliyor.

23.8 inç boyutunda IPS bir panele ev sahipliği yapan monitör ayrıca, AMD FreeSync Premium ve G-Sync Compatible teknolojilerini destekleyerek yırtılma (tearing) ve takılma sorunlarına karşı da tam koruma sağlıyor.

HDR400 sertifikası ile birlikte 400 nit tepe parlaklık sunan yeni cihaz, aynı zamanda renk dengesi tarafında %100 sRGB ve %95 DCI-P3 kapsama alanı ile Delta E 2'den az renk sapması sunarak renklerde tatmin edici bir doğruluk vadediyor.

Öte yandan uygun fiyatlı oyun monitörlerinde sıkça karşılaşılan bazı kısıtlamalar maalesef bu modelde de mevcut. Ekran çözünürlüğü, bu fiyat segmentinde yaygın olduğu gibi 1920 x 1080 (Full HD) ile sınırlı kalmış durumda.

Bağlantı noktaları açısından, monitörde bir adet HDMI, bir adet DisplayPort ve bir de ses çıkışı bağlantısı bulunuyor. Ancak maalesef USB hub gibi ek bağlantı seçenekleri mevcut değil. Son olarak cihazın VESA askı aparatı ile monte edilebilme desteği de bulunuyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi yeni bütçe dostu monitörünü Avrupa pazarında 120 euro gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sunmaya başladı. Yeni cihaz şimdilik sadece Almanya ve İngiltere'deki Mi Store'larda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Türkiye'de gelip gelmeyeceği ise hala merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.