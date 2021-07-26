Mi Store, Xiaomi'nin mağaza uygulamasıdır.

Erkan Calp - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mi Store, Xiaomi’nin resmi uygulamasıdır. Yakınınızda Xiaomi mağazası yoksa veya Xiaomi mağazasına gitmek istemediğinizde Mi Store uygulaması üzerinden Xiaomi’nin çıkardığı tüm ürünlere göz atabilir ve kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Mi Store İndir

Xiaomi Mi Store uygulaması, hareket halindeyken alışveriş yapmanıza yardımcı olur. Xiaomi akıllı telefonları, tabletleri, akıllı bileklikleri, akıllı ev aletleri ve diğer ürünlerini arayıp satın alabilirsiniz. Uygulama, Xiaomi ürünleri ve özel indirimlerden ilk haberdar olmanızı sağlar. Beğendiğiniz teknolojik ürünleri kredi ve banka kartlarıyla ödeme yaparak satın alabilirsiniz. Aldığınız üründe sorun yaşamanız durumunda Mi.com’un kolay iade seçeneğiyle ürününüzü orijinal yeni ürünle kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ayrıca Mi.com sayfasındaki Hizmetler bölümünden Xiaomi’ye ulaşabilir ve sorularınızı iletebilirsiniz.