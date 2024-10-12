Xiaomi Pad 7 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı: Yeni Sızıntı Hayal Kırıklığı Yarattı!

Geçtiğimiz yılın nisan ayında Xiaomi Pad 6 serisi tanıtılmıştı. Teknoloji devi, tanıtımın ardından Pad serisinin yeni modelleri üzerinde çalışmaya başlamıştı. Çok yakında duyurulması beklenen Xiaomi Pad 7 serisinin özellikleri ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Yaşanan yeni sızıntı adeta hayal kırıklığı yarattı. Peki, teknoloji devinin yeni tablet modelleri donanım konusunda neler sunacak?

Xiaomi Pad 7 Serisinin Özellikleri Beklentileri Karşılayacak mı?

Weibo üzerinden Pad 7 ve Pad 7 Pro isimli iki tabletin de LCD ekran ile geleceği öne sürüldü. Daha önce ortaya atılan iddialarda Pad 7 Pro'nun OLED ekrana sahip olacağı söyleniyordu. Dolayısıyla yeni sızıntı, önceki iddialar ile çelişiyor.

Weibo'da ayrıca Xiaomi Pad 7 serisinin 144Hz yenileme hızı sunacağı ve 11,16 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. Pad 6 ve Pad 6 Pro modellerinin ise 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim.

Pad 7'nin Snapdragon 8 Gen 2, Pad 7 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 3'e sahip olacağı iddia ediliyordu. Yeni sızıntıya göre Pad 7 Snapdragon 7+ Gen 3, Pad 7 Pro ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi ile birlikte gelecek.

Pad 7 modelinin 45W, Pad 7 Pro2nun ise 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği söyleniyor. Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile beraber gelmesi beklenen yeni tablet serisinde 10 bin mAh batarya kapasitesinin yer alacağı belirtiliyor.

Yeni tabtler modellerinin yan tarafında parmak izi sensörü bulunabilir. Bu cihazların Wi-Fi 7 teknolojisini desteklemesi ve hızlı veri aktarımı için USB Type-C 3.2 portuna sahip olması bekleniyor.

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