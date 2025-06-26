Xiaomi'den Çok Güçlü Tablet! 120W Hızlı Şarj ve 144Hz Ekrana Sahip

Kısa süre önce Redmi K80 Ultra ve Redmi K Pad'i duyuran Xiaomi, yeni bir tablet tanıttı. Tanıtımla birlikte Xiaomi Pad 7S Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni tablet yüksek şarj hızı, çok güçlü işlemcisi ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi Pad 7S Pro Özellikleri

12,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi Pad 7S Pro, IPS LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Android15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen tablet Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Tablette Xiaomi'nin geliştirdiği Xring O1 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 3.4GHz Cortex-X925, dört adet 3.4GHz Cortex-A725, iki adet 1.9GHz Cortex-A725 ve iki adet 1.8GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

5,8 mm kalınlığındaki tablet 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 10.610 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip kamera, ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

Pad 7S Pro 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen cihazda USB-C portu ve Bluetooth 5.4 de bulunuyor. Peki, Xiaomi'nin yeni tabelti Pad 7S Pro'nun fiyatı ne kadar?

Xiaomi Pad 7S Pro Fiyatı