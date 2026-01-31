Xiaomi'nin 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Tableti Performans Testine Girdi

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip olan Xiaomi Pad 8'in global sürümü Geekbench testinde görüntülendi. Böylece tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Global sürüm, Qualcomm'un güçlü işlemcisi ile birlikte gelecek. Tablet ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

Xiaomi Pad 8 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Xiaomi Pad 8'in global sürümü, 25097RP43G model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Tablet, tek çekirdek testinde 2 bin 42 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 145 puana ulaştı. Geekbench'te tabletin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Çin sürümünün 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı sürüme sahip olduğunu belirtelim.

Test sonuçlarına göre yeni tablette Snapdragon 8s Gen 4 bulunuyor. Çin sürümünde de aynı işlemci mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek içeriyor.

Xiaomi Pad 8 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Ekran Teknolojisi. LCD

LCD İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X

8 GB ve 12 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1

128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 9200 mAh

9200 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu kamera, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Tabletin ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip.

Pad 8'de 9200 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Tablet ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tbalet, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 800 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Xiaomi Pad 8 Fiyatı