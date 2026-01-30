Xiaomi'nin 144Hz Ekranlı Tableti Performans Testine Girdi

Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümü Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca global sürümün işlemcisi de açıklığa kavuştu. Global sürüm, Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci ile birlikte gelecek.

Xiaomi Pad 8 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümü, 25091RP04G model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Tablet, tek çekirdek testinde 2 bin 940 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 759 puana ulaştı. Geekbench'te tabletin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Çin sürümünün 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı sürüme sahip olduğunu belirtelim.

Test sonuçlarına göre global sürümde Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi Pad 8'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 8 Pro Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 8 GB, 12 GB ve 16 GB

8 GB, 12 GB ve 16 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global)

9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global) Hızlı Şarj: 67W

67W Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP

11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, LCD ekran 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Tabletin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Tabletin depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alıyor.

Xiaomi Pad 8 Pro Fiyatı