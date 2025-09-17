Xiaomi'nin Performans Canavarı Tableti Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi 17 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Pad 8 serisinin Pro versiyonu hakkında önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Yakında tanıtılacak olan Xiaomi Pad 8 Pro'nun sunacağı RAM ve işlemcisi netleşti. Bununla birlikte cihaza dair önemli bir soru işareti daha ortadan kalktı.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

Geekbench testinde görünen Xiaomi Pad 8 Pro, tek çekirdek testinde 2831 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9260 puan aldı. Testin sonuçlarını incelediğimizde tabletin performans açısından benzersiz bir deneyim sunacağı anlaşılıyor. Özellikle yüksek kaynağa ihtiyaç duyan uygulamaları hiçbir sorun yaşamadan çalıştırabilecek ve işlerinize odaklanabileceksiniz.

16 GB RAM'e sahip sürümü görülen tablet, gücünü ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Xiaomi Pad 7 serisinin Pro modelinde ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinin kullanıldığını belirtelim.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile gelecek olan Pad 8 Pro, paylaşılan görüntüye göre klavye ve Stylus gibi aksesuarları da destekleyecek. Xiaomi Pad serisi, standart ve Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacak. Xiaomi Pad 8 ve Pad 8 Pro'nun Pad 7 serisi ile aynı ekran boyutuna sahip olması muhtemel.

Geekbench testinde 16 GB RAM'lik sürümü yer alsa da birden fazla RAM seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Pad 7 Pro'da 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunulmuştu. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri söz konusuydu. Benzer durum yeni tablette de yaşanabilir.

Pad 7 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ile 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası yer almıştı. Ön tarafındaysa 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera mevcuttu.