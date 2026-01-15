Dev Bataryalı Amiral Gemisi Geliyor! Çift 200 MP Kamerası Var

vivo'nun X300 Ultra isimli yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan vivo X300 Ultra, bu kez bir sertifiaksyon platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo X300 Ultra, Yeni Bir Sertifika Aldı

vivo X300 Ultra, V2562 model numarası ile birlikte Endonezya’daki TKDN sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu gelişme, akıllı telefonun yakında dünya genelinde tanıtılacağı anlamına geliyor. Çift 200 megapiksel kameraya sahip olması beklenen telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 200 MP LYT901

200 MP LYT901 Ultra Geniş Kamera: 50 MP LYT828

50 MP LYT828 Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

vivo X300 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcsiinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. vivo X200 Ultra'da ise ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite yer alıyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde LYT901 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde LYT828 ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Amiral gemisi modelin ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra'nın mart ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Global sürümün ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan vivo X200 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.