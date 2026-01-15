Xiaomi'nin Bütçe Dostu Kulaklığı Türkiye'de: 36 Saat Pil Ömrü Sunuyor!
Xiaomi Redmi Buds 8 Lite'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu kulaklık 36 saatlik pil ömrü ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) desteği ile dikkat çekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, Redmi Note 15 serisiyle birlikte uygun fiyatlı yeni kulaklığı Redmi Buds 8 Lite'ı da tanıttı.
- Yeni model 42dB gürültü engelleme (ANC) ve çift cihaz desteği gibi iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor.
- 36 saate varan toplam pil ömrü sunan cihaz sadece 10 dakikalık şarjla 2 saat kullanım süresi vadediyor.
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi merakla beklenen Redmi Note 15 serisini tanıttığı global lansmanda uygun fiyatlı ürün arayan kullanıcıları da unutmadı. Şirket bütçe dostu fiyat etiketine rağmen üst düzey modellerde görmeye alışık olduğumuz özellikleri bünyesinde barındıran yeni kablosuz kulaklığı Redmi Buds 8 Lite'ı resmen tanıttı.
Redmi Buds 8 Lite'ın Özellikleri
- Sürücü: 12.4mm titanyum diyaframlı dinamik sürücü
- Gürültü Engelleme: 42dB Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- Görüşme Kalitesi: Yapay zeka destekli çift mikrofonlu ENC
- Bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanabilme (Dual-device connectivity)
- Kodek Desteği: SBC ve AAC
- Pil Ömrü: Tek şarjla 8 saat, kutuyla birlikte toplam 36 saat
- Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım
- Dayanıklılık: Tere ve hafif yağmura karşı dayanıklı IP54 sertifikası
- Ağırlık: Kulaklık başına 4.5 gram
- Uygulama Desteği: Xiaomi Earbuds uygulaması ile EQ ayarı ve dokunmatik kontrol özelleştirme
Yeni Redmi Buds 8 Lite derin baslar ve net tizler sunmak için tasarlanmış 12.4 mm titanyum diyaframlı dinamik sürücülerden güç alıyor. Xiaomi, söz konusu sürücülerin tüm frekans aralıklarında ses kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.
Kulaklığın en çarpıcı özelliklerinden biri ise gürültü engelleme performansı. 42dB'e kadar hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği sunan model trafik sesi, metro gürültüsü veya klima uğultusu gibi rahatsız edici sesleri etkili bir şekilde filtreleyebiliyor.
ANC desteğinin yanı sıra cihaz görüşmeler sırasında sesinizin net iletilmesi için yapay zeka destekli çift mikrofonlu ENC teknolojisinden yararlanıyor. Mevcut teknoloji arka plan gürültüsünü sesinizden ayırarak kalabalık ortamlarda bile temiz bir telefon görüşmesi yapmanızı sağlıyor.
Tasarım tarafında konforlu bir deneyim sunan Redmi Buds 8 Lite kulaklık başına sadece 4.5 gram ağırlığa sahip. Üç farklı boyutta silikon uçla gelen cihaz kavisli yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile kulaklarda baskı yaratmıyor.
Fiyatı Ne Kadar?
Siyah, Beyaz ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Redmi Buds 8 Lite sahip olduğu güçlü özelliklere kıyasla oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Küresel pazarda satışa sunulan kulaklık an itibariyle ülkemizde 1.499 TL karşılığında satın alınabiliyor.
