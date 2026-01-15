Xiaomi'nin Bütçe Dostu Kulaklığı Türkiye'de: 36 Saat Pil Ömrü Sunuyor!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi merakla beklenen Redmi Note 15 serisini tanıttığı global lansmanda uygun fiyatlı ürün arayan kullanıcıları da unutmadı. Şirket bütçe dostu fiyat etiketine rağmen üst düzey modellerde görmeye alışık olduğumuz özellikleri bünyesinde barındıran yeni kablosuz kulaklığı Redmi Buds 8 Lite'ı resmen tanıttı.

Redmi Buds 8 Lite'ın Özellikleri

Sürücü: 12.4mm titanyum diyaframlı dinamik sürücü

12.4mm titanyum diyaframlı dinamik sürücü Gürültü Engelleme: 42dB Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

42dB Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Görüşme Kalitesi: Yapay zeka destekli çift mikrofonlu ENC

Yapay zeka destekli çift mikrofonlu ENC Bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanabilme (Dual-device connectivity)

Aynı anda iki cihaza bağlanabilme (Dual-device connectivity) Kodek Desteği: SBC ve AAC

SBC ve AAC Pil Ömrü: Tek şarjla 8 saat, kutuyla birlikte toplam 36 saat

Tek şarjla 8 saat, kutuyla birlikte toplam 36 saat Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım

10 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım Dayanıklılık: Tere ve hafif yağmura karşı dayanıklı IP54 sertifikası

Tere ve hafif yağmura karşı dayanıklı IP54 sertifikası Ağırlık: Kulaklık başına 4.5 gram

Kulaklık başına 4.5 gram Uygulama Desteği: Xiaomi Earbuds uygulaması ile EQ ayarı ve dokunmatik kontrol özelleştirme

Yeni Redmi Buds 8 Lite derin baslar ve net tizler sunmak için tasarlanmış 12.4 mm titanyum diyaframlı dinamik sürücülerden güç alıyor. Xiaomi, söz konusu sürücülerin tüm frekans aralıklarında ses kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

Kulaklığın en çarpıcı özelliklerinden biri ise gürültü engelleme performansı. 42dB'e kadar hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği sunan model trafik sesi, metro gürültüsü veya klima uğultusu gibi rahatsız edici sesleri etkili bir şekilde filtreleyebiliyor.

ANC desteğinin yanı sıra cihaz görüşmeler sırasında sesinizin net iletilmesi için yapay zeka destekli çift mikrofonlu ENC teknolojisinden yararlanıyor. Mevcut teknoloji arka plan gürültüsünü sesinizden ayırarak kalabalık ortamlarda bile temiz bir telefon görüşmesi yapmanızı sağlıyor.

Tasarım tarafında konforlu bir deneyim sunan Redmi Buds 8 Lite kulaklık başına sadece 4.5 gram ağırlığa sahip. Üç farklı boyutta silikon uçla gelen cihaz kavisli yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile kulaklarda baskı yaratmıyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, Beyaz ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Redmi Buds 8 Lite sahip olduğu güçlü özelliklere kıyasla oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Küresel pazarda satışa sunulan kulaklık an itibariyle ülkemizde 1.499 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.