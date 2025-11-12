Xiaomi'den Popüler Modele HyperOS 3 Güncellemesi!

Xiaomi, HyperOS 3 için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok model için testlere başladığı ortaya çıkan şirket, şimdi ise popüler tablet modeli Pad 7 için kararlı sürümü dağıtmaya başladı. İşte ayrıntılar...

HyperOS 3, Xiaomi Pad 7 İçin Sunuldu

Xiaomi, uzun süredir test ettiği HyperOS 3 güncellemesini Pad 7 modeli için dağıtmaya başladı. Android 16 tabanlı bu kararlı güncelleme, arayüz yeniliklerinin yanı sıra yapay zeka destekli birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Güncellemenin yapı numarasının OS3.0.2.0.WOZMIXM olduğu belirtiliyor.

Dağıtımın kademeli şekilde yapıldığını unutmamakta fayda var. Yani tüm Xiaomi Pad 7 kullanıcıları, güncellemeyi aynı anda almayacak.

Önümüzdeki günlerde kararlı HyperOS 3 güncellemesi alacak diğer modeller şu şekilde:

Xiaomi MIX Flip

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Kontrol Edilir?

Adım 1: Cihazından Ayarlar uygulamasını açın.

Cihazından Ayarlar uygulamasını açın. Adım 2: Tablet Hakkında > Güncellemeleri kontrol et yolunu takip edin.

Tablet Hakkında > Güncellemeleri kontrol et yolunu takip edin. Adım 3: Güncelleme varsa indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.