Xiaomi'den Popüler Modele HyperOS 3 Güncellemesi!
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla modele sunmaya devam ediyor. Son olarak Pad 7 için kararlı sürüm dağıtılmaya başlandı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, Pad 7 için kararlı HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya başladı.
- Güncellemenin yapı numarası OS3.0.2.0.WOZMIXM.
Xiaomi, HyperOS 3 için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok model için testlere başladığı ortaya çıkan şirket, şimdi ise popüler tablet modeli Pad 7 için kararlı sürümü dağıtmaya başladı. İşte ayrıntılar...
HyperOS 3, Xiaomi Pad 7 İçin Sunuldu
Xiaomi, uzun süredir test ettiği HyperOS 3 güncellemesini Pad 7 modeli için dağıtmaya başladı. Android 16 tabanlı bu kararlı güncelleme, arayüz yeniliklerinin yanı sıra yapay zeka destekli birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Güncellemenin yapı numarasının OS3.0.2.0.WOZMIXM olduğu belirtiliyor.
Dağıtımın kademeli şekilde yapıldığını unutmamakta fayda var. Yani tüm Xiaomi Pad 7 kullanıcıları, güncellemeyi aynı anda almayacak.
Önümüzdeki günlerde kararlı HyperOS 3 güncellemesi alacak diğer modeller şu şekilde:
- Xiaomi MIX Flip
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Kontrol Edilir?
- Adım 1: Cihazından Ayarlar uygulamasını açın.
- Adım 2: Tablet Hakkında > Güncellemeleri kontrol et yolunu takip edin.
- Adım 3: Güncelleme varsa indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.