Xiaomi'den Büyük Hamle! Robotların İnsandan Farkı Olmayacak

Xiaomi, insansı robotların gerçek dünyadaki nesneleri daha iyi tanımlaması ve daha doğal bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan ilk büyük modeli Xiaomi-Robotics-0'ı duyurdu. CEO tarafından yapılan açıklama ile detayları belli olan modelin en önemli tarafını ise açık kaynak olarak sunulması oluşturuyor.

Xiaomi-Robotics-0'ın Özellikleri Neler?

Xiaomi-Robotics-0, pek çok alternatifinin aksine tamamen açık kaynak olarak sunuluyor. Bu da robotik alanına odaklanan kişilerin herhangi bir ücret ödemeden ya da kısıtlama olmadan modellere erişim sağlayabileceği ve ihtiyaçlara bağlı olarak gerekli düzenlemeleri yapıp kullanmaya başlayabileceği anlamına geliyor. Yeni model, Qwen3 modelinin üzerine inşa edildi.

Çinli teknoloji devi Alibaba Cloud tarafından geliştirilen bu yapay zeka modeli tıpkı Xiaomi'nin yeni modeli gibi açık kaynak olarak sunuluyor. Bu sayede Xiaomi de hâlihazırda mevcut olan bu modeli temel olarak alıp kendi projesinde kullandı ki Qwen model ailesi şu an sadece metin çıktılar üretmekle sınırlı kalmıyor, matematik analizler, problem çözme ve görsel verileri analiz etme konularında da oldukça etkileyici performans sergiliyor.

Xiaomi'nin modeli de bu avantajları yansıtıyor. Karmaşık talimatları anlayabiliyor, nesneleri tanımlayabiliyor, herhangi bir fiziksel eylemin nasıl gerçekleştirileceğini belirlerken doğru bir yol haritası oluşturabiliyor. Bulunduğu noktaya gelmesi içinse 200 milyon robotik hareket ve 80 milyon görsel ve metin örneği içeren devasa bir veri seti ile eğitildi.

Şu ana kadar gördüğümüz pek çok sistemde robotların "düşünme" süresine ihtiyaç duyma sorunu olduğu görülüyordu. İşte Xiaomi'nin yeni modelinin sunduğu çözüm de burada devreye giriyor. Robot, bir hareket yaparken bir sonrakini planlamaya başlıyor. Görsel verilere anında tepki veriyor. Hatta bu modelin yetenekleri, gerçek hayatta da test edildi. Bu testler sırasında 20 parçaya kadar karmaşık Lego yapılarını sökebildiği görüldü. Ayrıca havlunun köşesini bulmak için önce çırparak açma, yanlışlıkla iki tane aldıysa bunu fark edip diğerini geri bırakma gibi eylemlerde bulunduğu da kaydedildi.