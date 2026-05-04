Galaxy Z Flip 8 İçin Geri Sayım Başladı! Bir İyi Bir De Kötü Haberle Geliyor

Samsung'un yaklaşan katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8 hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Buna göre cihaz katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından birisini çözecek. Öte yandan bu olumlu gelişmelerin aksine ürünün selefinden biraz daha pahalı olacağı söyleniyor.

Samsung, Galaxy Z Flip 8 İle Katlanma İzini Ortadan Kaldıracak

Katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri de ekrandaki katlanma izi. Bu bazı kullanıcıları fazlasıyla rahatsız ediyor diyebiliriz. Zira önden çok fazla bir şey belli olmasa da yan açılardan bu iz belli olabiliyor.

Samsung ise bu yılki katlanabilir telefonlarında bu izi minimum seviyeye düşürmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Bu kapsamda güvenilir kaynaklara göre yaklaşan Galaxy Z Flip 8'de de katlanma izi minimum düzeyde olacak.

Galaxy Z Flip 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için kesin olmasa da Galaxy Z Flip 8’in selefine göre daha pahalı olması bekleniyor. Bunun nedeni ise birçok firmanın günümüzde müzdarip olduğu bileşen maliyetlerindeki artış diyebiliriz.

Tabii bu artışın devasa seviyelerde olmayacağı ve kullanıcıları çok fazla üzmeyeceği söyleniyor. Bilindiği üzere Galaxy Z Flip 7’nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 66 bin 999 TL seviyelerindeydi. Eğer marka bir artış yapmayı planlıyorsa muhtemelen yeni modeli 70.000 TL seviyelerinde ülkemize getirebilir. Tabii bunun sadece bir tahmin olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy Z Flip 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Dış Ekran Boyutu : 4,1 inç

: 4,1 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Exynos 2600

Exynos 2600 Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Galaxy Z Flip 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonda 6,9 inçlik 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran yer alacak. Cihazın dış ekranı ise 4,1 inç boyutunda olacak. Kullanıcılar ürünün sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim elde edebilecek. Bununla birlikte AMOLED ekranıyla da siyah renkleri en gerçekçi tonlarda görebileceksiniz.

Galaxy Z Flip 8 İşlemcisi Ne Olacak?

Üründe Samsung'un kendi üretimi Exynos 2600 işlemcisine yer verilecek. Bu yonga seti halihazırda Galaxy S26 serisinde karşımıza çıkıyor.2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci, 3 nm tabanlı selefi Exynos 2500’e kıyasla daha hızlı çalışıyor ve daha az ısınıyor.

İşlemcilerdeki nm, yani nanometre değeri ne kadar düşük olursa genelde o kadar iyi. Ancak işlemcinin genel performansını yansıtan tek ölçüt bu değil.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa Galaxy S26 ile gerçekleştirilen testlerde Genshin Impact'in 60 FPS seviyelerinde çalıştığını görebiliyoruz. Yani çoğu oyunu akıcı bir şekilde herhangi bir kasma veya donma olmadan çalıştırabiliyor.

Galaxy Z Flip 8 Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel selfie kamerası mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Flip 7'de de benzer kamera özelliklerine yer verilmişti. Yani cihaz kamera tarafında selefine benzer bir deneyim sunacak.

Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy Z Flip 8'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat güvenilir kaynaklara göre Güney Koreli marka 22 Temmuz'da bir Galaxy UNPACKED etkinliği düzenleyecek. Bu lansmanda Galaxy Z Flip 8, Fold 8 ve Z Wide Fold birlikte tanıtılacak.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Flip 8'in katlanma izinin neredeyse minimum düzeyde olacağı bilgisi beni memnun etti. Zira halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak ekrandaki katlanma izi beni biraz rahatsız ediyor. Yeni modelde bunun düzeltilecek olması bu durumdan müzdarip çoğu kullanıcıyı sevindirecektir diye düşünüyorum.