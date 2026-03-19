Xiaomi, Şarjı 3 Hafta Bitmeyen Akıllı Saat Tanıttı! AMOLED Ekranı Var

Akıllı saatler arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi, Watch S5 isimli yeni bir akıllı saat tanıttı. Bununla beraber cihazın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı saat, uzun pil ömrü sunarak şarj derdini ortadan kaldırıyor. Cihaz ayrıca yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Xiaomi Watch S5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.48 inç

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 480 piksel

Ekran Parlaklığı: 2.500 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 323 PPI

Batarya: 815 mAh

Pil Ömrü: eSIM ile 14 güne, Bluetotoh modunda 21 güne kadar

Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı ölçümü, uyku analizi

Spor Modu: 150'den fazla

Renk Seçenekleri: Karbon siyahı, gece mavisi, siyah ve gri

Xiaomi Watch S5'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor??

Xiaomi'nin yeni akıllı saati 815 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, bu dev batarya sayesinde Bluetooth modunda 21 güne kadar pil ömrü sunuyor. eSIM kullanıldığında ise yaklaşık 14 güne kadar pil ömrü elde ediliyor. Karşılaştırma yapılacak olursa serinin bir önceki modeli olan Xiaomi Watch S4'te 486 mAh batarya kapasitesi mevcut. Watch S4'ün 15 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Xiaomi Watch S5'in Ekran Özellikleri Neler?

Akıllı saatin ekranı 1,48 inç büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük, 323 PPI piksel yoğunluğu ve 2500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile akıllı saatin rahatça görülebilecek. Watch S4'te 1,43 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 326 PPI piksel yoğunluğu ve 1500 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

Xiaomi Watch S5'in Sağlık Özellikleri Neler?

Watch S5, gelişmiş sensör sayesinde kalp atış hızının ölçümünde yüzde 98,4 doğruluk oranı elde edildiği belirtildi. Yeni algoritma sayesinde uykuya dalış ve uyanış zamanları, önceki modele kıyasla yüzde 11 oranında daha hassas bir şekilde tespit edilebiliyor. Cihaz bunların yanı sıra kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliğine de sahip. Nefes egzersizi özelliği ise stres seviyesinin azalmasına ve daha iyi konsantre olunabilmesine imkkân tanıyor.

Xiaomi Watch S5 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Watch S5'in Türkyie'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi Watch S4 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok akıllı saati satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Watch S5 modelinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi Watch S5'in Fiyatı Ne Kadar?

Standart sürüm: 1.199 yuan (7.695 TL)

eSIM'li sürüm: 1.399 yuan (8.980 TL)

Xiaomi Watch S5'in 1.199 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 7.695 TL'ye denk geliyor. Buna göre akıllı saatin tahmini Türkiye fiyatı 10 bin TL civarı oalbilir. Akıllı saatin Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı cihazın farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim. Xiaomi Watch S4'ün şu anda 7.999 TL'ye satıldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence Xiaomi Watch S5 klasik saate benzeyen tasarımıyla çok şık görünüyor. Sadece tasarımıyla değil aynı zamanda spor ve sağlık konusunda gelişmiş özelliklerle de dikkatimi çekti. Bunların yanı sıra eSIM'li sürümün de büyük bir avantaj sağladığını belirteyim. Bu sayede evden çıkarken telefonu yanınıza alma gibi bir derdiniz de kalmıyor.