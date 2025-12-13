Xiaomi Ucuz Akıllı Kamera Tanıttı! Gece Görüşü Özelliği Var

Xiaomi, Smart Camera C500 isimli yeni akıllı kamera modelini tanıttı. Bununla beraber akıllı kameranın teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Şık bir görünüme sahip olan akıllı kamera, iki yönlü sesli görüşme, gece görüşü ve sesli asistan desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Xiaomi Smart Camera C500 Özellikleri

Çözünürlük: 3.5K UHD (3.200 x 1.800 piksel)

3.5K UHD (3.200 x 1.800 piksel) Lens: 6 MP

6 MP Diyafram: f/1.6

f/1.6 Sensör: 1/2.45 inç görüntü sensörü

1/2.45 inç görüntü sensörü Gece Görüşü: 8 kızılötesi LED ışık

8 kızılötesi LED ışık Sesli Görüşme: İki yönlü

İki yönlü Gizlilik: Fiziksel kapak

Fiziksel kapak Depolama: 256GB'a kadar microSD kart, NAS veya bulut

256GB'a kadar microSD kart, NAS veya bulut Bağlantı: Çift bant Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Çift bant Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Akıllı Ev: Xiaomi HyperOS Connect desteği

Xiaomi HyperOS Connect desteği Sesli Asistan: Amazon Alexa ve Google Assistan uyumlu

Amazon Alexa ve Google Assistan uyumlu Boyutlar: 79 x 79 x 119 mm

Xiaomi Smart Camera C500'de 6 megapiksel çözünürlüğünde lens bulunuyor. Akıllı kamera, 1800 x 3200 piksel çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. f/1.6 diyafram açıklığına sahip olan lens ve 1/2.45 inç boyutundaki görüntü sensörü sayesi düşük ışık koşullarında bile net görüntüler elde ediliyor.

Gece görüşü için sekiz adet kızılötesi ışık içeren akıllı kamera, bu sayede karanlıkta da kayıt yapabiliyor. Xiaomi'nin yeni akıllı kamerası, kullanıcıların iki yönlü sesli görüşme yapabilmesine imkân tanıyor. Gizlilik için kameranın üzerinde fiziksel bir kamera da bulunuyor. Kayıtlar microSD kart (256 GB'a kadar), NAS cihazı veya bulut depolama üzerinden saklanabiliyor.

Bağlantı tarafında çift bant Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği mevcut. Smart Camera C500 ayrıca Xiaomi HyperOS Connect teknolojisini destekliyor. Örneğin uygulama üzerinden "I'm Home" modu etkinleştirildiğinde kamera lensini fiziksel olarak kapatıyor ve kayıt yapmayı durduruyor. Ayrıca Amazon Alexa ve Google Assistan ile sesli komut desteği de bulunuyor.

Xiaomi Smart Camera C500 Fiyatı

Xiaomi'nin çok şık tasarıma ve gelişmiş özelliklere sahip olan akıllı kamerası C500 için 49,99 euro 2.488 fiyat etiketi belirlendi. Beyaz renk seçeneğine sahip olan İngiltere ve İspanya'da satışa sunuldu. 79 x 79 x 119 mm boyutlarındaki akıllı kameranın diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil.