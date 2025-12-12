Google Anlık Çeviri Özelliğini Tüm Kulaklıklara Getiriyor: İyi de Nasıl?

Son dönemde pek çok farklı yapay zeka projesine imza atan Google, ünlü çeviri uygulaması Google Translate için büyük bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Şirketin duyurusuna göre uygulanma çok yakında kulaklıklar aracılığıyla anlık çeviri hizmeti sunmaya başlayacak.

Teknoloji devi, bu devrimsel yeniliğin yanı sıra Google Translate uygulamasına gelişmiş Gemini yapay zeka özellikleri ve yeni dil öğrenme araçları ekleyeceğini de duyurdu. İşte tüm detaylar!

Google Translate'in Anlık Çeviri Özelliği Nasıl Çalışacak?

Yapılan açıklamaya göre eş zamanlı çeviri özelliği telefonda dinlediğiniz konuşmacının tonunu, vurgusunu ve konuşma ritmini koruyarak sohbeti ana dilinizde takip etmeyi sağlayacak. Yeni özellik basitçe herhangi bir kulaklığı bir anlık çeviri cihazına dönüştürecek. Bu sayede kullanıcıların AirPods 3 Pro gibi üst düzey cihazlara ihtiyacı da ortadan kalkacak.

Google Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Rose Yao konu hakkında yaptığı açıklamada, kullanıcıların farklı bir dilde sohbet etmeye çalışırken, yurt dışında ders dinlerken, hatta yabancı dilde bir TV programı izlerken Google Translate üzerinden anlık çeviri özelliğini aktifleştirerek tüm bu konuşmaları seçtiği dilde eş zamanlı olarak dinlemeye başlayabileceğini ifade ediyor.

Şu anda ABD, Meksika ve Hindistan'daki bazı Android kullanıcıları tarafından Translate uygulaması üzerinden test edilen özellik herhangi bir kulaklıkla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor ve 70'ten fazla dili destekliyor. Google 2026 yılında özelliğin kararlı sürümünü yayınladıktan sonra anlık çeviri hizmetini iOS cihazları ve diğer dillerle genişleteceğini de belirtiyor.

Yeni Gemini Özellikleri ve Dil Öğrenme Araçları da Yolda

Google, anlık çeviri özelliği ile birlikte yakında Translate uygulamasının yeni Gemini özellikleri ve Duolingo benzeri dil öğrenme araçlarına da kavuşacağını duyurdu. Buna göre Gemini ile desteklenen uygulama artık daha akıllı, daha doğal ve daha doğru çevirilere imza atacak.

Yapay zeka desteği sayesinde özellikle argo, deyimler veya yerel ifadeler gibi ince anlam farkları içeren kelime gruplarının hedef dile daha iyi çevrileceği belirtiliyor. Örneğin, İngilizce bir deyim olan “stealing my thunder” (başarımın çalınması) ifadesini çevirmeye çalıştığınızda, Gemini bağlamı analiz ederek deyimin gerçek anlamını yakalayacak ve kelime kelime çeviri yerine daha isabetli bir karşılık sunacak.

Yeni güncelleme ile birlikte uygulamadaki dil öğrenme araçları da genişletilecek ve Almanya, Hindistan, İsveç ve Tayvan'ın da bulunduğu yaklaşık 20 yeni ülkeye daha açılacak. Artık İngilizce konuşanlar Almanca pratik yapabilirken; Bengalce, Basitleştirilmiş Çince, Flemenkçe, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Romence ve İsveççe konuşanlar İngilizce pratik yapabilecekler.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google, Translate uygulamasına başka hangi yenilikleri eklemeli? Yorumlarda buluşalım.