Eski Televizyonunuzu 2025 Model Yapacak Xiaomi TV Stick 2 Tanıtıldı

Xiaomi'nin eski televizyonunuzu 2025 model bir akıllı telefona dönüştüren "Xiaomi TV Stick" isimli teknolojisi sessiz sedasız yenilendi. En son birkaç yıl önce güncellenen cihazın yeni versiyonu hiçbir duyuru olmadan AliExpress'te listelendi. Her ne kadar görünüş olarak çok fazla bir şey değişmemiş olsa da en iyi Android TV box önerileri listesine girmesi beklenen yeni nesil Xiaomi TV Stick 2'e pek çok yeni özellik bizleri bekliyor.

Xiaomi TV Stick 2, AliExpress'te Satışa Çıktı

İlk olarak 2020'de Xiaomi TV Stick adıyla satışa çıkan ve daha sonra 2021'de Xiaomi TV Stick 4K olarak yenilenen bu cihaz ilk bakışta büyük bir USB belleği andırıyor. İşlevi ise oldukça basit. HDM girişinden televizyona bağlanan ürün, burada kendi donanımı üzerinde çalışan Google TV'yi televizyonunuza yansıtıyor.

Yani HDMI girişi olan herhangi bir TV özellikleri ne olursa olsun modern bir akıllı TV'ye dönüşüyor. Xiaomi TV Stick 2 de bunu biraz daha güncel şartlarda yapıyor. Eski model her ne kadar uygun fiyata hayat kurtaran bir çözüm olsa da zaman zaman performans sorunlarıyla gündeme geliyordu. Yenisi ise bu sorunları çözmüş gibi duruyor.

Xiaomi TV Stick 2, gücünü dört çekirdekli bir Cortex-A35 işlemciden alıyor. ARM G310 V2 GPU, 2GB RAM ve 8GB depolama alanıyla desteklenen sistem, Xiaomi'ye göre günlük kullanımda yüzde 80 daha hızlı performans sunuyor. Wi-Fi 6 ve HDMI 2.1 gibi modern bağlantı seçenekleri de yine bu cihazda mevcut.

Xiaomi TV Stick 2'deki selefine kıyasla en büyük farklardan biri ise eski Android TV arayüzü yerine Google TV'nin gelmesi. Daha modern ve kullanıcı dostu bu arayüz, gezinmeyi ve izleyecek içerikler bulmayı kolaylaştırıyor. Donanım tarafında ise 4K çıkış, Dolby Vision ve HDR10+ desteği bulunuyor. Ses özellikleri de ihmal edilmemiş; Dolby Atmos ve DTS:X artık destekleniyor.

Her ne kadar Xiaomi TV Stick 2, bir 2025 teknolojisi olsa da bazı garip tercihler de göze çarpıyor. 2025 yılında hala micro-USB ile şarj olan bir cihaz görmek şaşırtıcı. USB-C artık bütçe dostu cihazlarda bile standart haline gelmişken, bu tercih cihazı biraz kafa karıştırıcı. Özellikle de Xiaomi'nin USB-C dönüşümünün öncülerinden olduğunu düşünürsek.

En iyi tahminimiz ise Xiaomi'nin rekorlar kıran TV Stick modellerinden kaynaklı olarak elinde ciddi biir micro-USB stoğunun olması. Şirket basitçe tasarruf amaçlı böyle bir karar almış olabilir. 65 dolar yani yaklaşık 2 bin 650 TL'ye satılan Xiaomi TV Stick 2'nin kumandasında ise bir değişiklik yok. O işlevsel ama minimalist tasarım hala korunuyor.

Ne yazık ki yeni versiyonun global lansmanı henüz yapılmadı. Bu nedenle Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı belirsiz. Ancak Xiaomi ürünlerinin yayılma hızını ve TV Stick'in ülkemizdeki popülerliğini göz önünde bulundurursak yıl bitmeden Türkiye'de satışa çıkmasını bekleyebiliriz.