Xiaomi'nin Elektrikli Arabası, Performansıyla Dudak Uçuklattı!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi'nin elektrikli aracı SU7 Pro modeli, batarya sağlığı konusunda inanılmaz bir performans sergiledi. Araba, yüz binlerce kilometre yol yapıldıktan sonra dahi batarya sağlığının büyük bir kısmının korumaya devam etti. Bu veriler, araç sahibi tarafından da oldukça şaşırtıcı bulundu.

Xiaomi SU7, Batarya Sağlığı ile Fark Yarattı

Xiaom'nin elektrikli aracına sahip bir kullanıcı, arabası ile 18 aylık bir süre zarfında tam 265 bin kilometre yol gitti. Bu veriler, arkadan itişli Xiaomi SU7 Pro'dan geliyor ve aracın sahibinin günlük 600 kilometre yol katettiğini gösteriyor. Böylesine yoğun bir kullanım söz konusu olduğunda benzinli araçların bile ömür boyu kullanılmaya devam edilmesi mümkün olmayabiliyor.

İlginç bir şekilde aracın batarya sağlığının hâlâ yüzde 94,5 olduğu görüldü. Belirtilen dönemde bataryanın yaklaşık 506 tam şarj döngüsünü tamamladığı tahmin ediliyor ancak gerçekte çoğu elektrikli araç sahibinin bataryanın tamamen boşalmasını beklemek yerine belirli bir yüzde aralığına bağlı kaldığını göz önünde bulunduracak olursak bu sayının daha da yüksek olması muhtemel.

Elde edilen sonuçlar, mevcut standartlara bakılırsa oldukça tatmin edici seviyede görünüyor. Öyle ki çoğu elektrikli otomobil üreticisi, pil ömrünün genellikle 160 bin kilometrenin sonunda yüzde 70 seviyesinde kalacağını belirtir. Xiaomi SU7'ye baktığımızda ise bu mesafeyi çoktan aştığını ancak batarya sağlığını hâlâ yüzde 95'e yakın tuttuğunu görüyoruz.

Yalnızca batarya değil, arabanın diğer parçaları da oldukça sağlam kaldı. 265 bin kilometre boyunca hiç fren balatası için değişim gerekli olmadı. Lastik diş derinliği, kullanım ömrünün başındaki gibi 8 mm olarak ölçüldü. Donma noktası da hâlâ eksi 38 derece seviyesinde kalmaya devam ediyor.