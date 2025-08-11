Küçük Boyut, Büyük Yıkama Gücü: Xiaomi'den Kutu Gibi Çamaşır Makinesi!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, her ne kadar daha çok akıllı telefonlarıyla tanınsa da, akıllı ev ürünlerinden elektrikli otomobillere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Özellikle firmanın Mijia alt markası altında geliştirdiği beyaz eşya ve ev ürünlerinin son dönemde büyük ilgi çektiği söylenebilir.

Xiaomi son olarak yeni akıllı çamaşır makinesini piyasaya sürdü. Mijia Mini Wash adını taşıyan bu ürün, neredeyse bir kahve makinesi büyüklüğündeki kompakt boyutlarına rağmen geniş bir yıkama hacmi sunuyor. Hijyenik yıkama teknikleri ve bünyesinde barındırdığı kullanışlı özelliklerle dikkat çeken bu cihaz yüksek satış rakamlarına ulaşacak gibi görünüyor. İşte detaylar!

Xiaomi Mijia Mini Wash Neler Sunuyor?

Yeni Mijina Mini Wash, 328 mm genişliğinde, 452 mm derinliğinde ve 461 mm yüksekliğindeki kompakt boyutlarına rağmen 1.2 kilogramlık yıkama ve 0.5 kilogramlık kurutma kapasitesine sahip. Sadece 22 kilogramlık net ağırlığıyla dikkat çeken ürün, küçük alanlara rahatlıkla yerleştirilebiliyor.

İç çamaşırı, ipek kıyafetler ve spor kıyafetleri gibi hemen hemen her türden giysi için ideal bir yıkama çözümü sunan cihaz dakikada 800 devir hızında dönebiliyor. Yüksek verimlilik, hassas kontrol ve düşük gürültü ile titreşim sağlayan DD doğrudan tahrikli (direct-drive) motorla donatılan Xiaomi Mijia Mini Wash, 750W nominal giriş gücüyle çalışıyor.

Yeni akıllı çamaşır makinesi, uzaktan kontrol, OTA güncellemeleri ve Xiao Ai akıllı hoparlörler üzerinden sesli komutlar için HyperOS IoT platformuyla entegre bir şekilde çalışıyor. Hem kontrol panelinden hem de Mi Home mobil uygulaması üzerinden erişilebilen cihaz, dantel ve ipek gibi farklı kumaş türlerine yönelik 20 farklı özel yıkama programını da destekliyor.

Ürünün kurutma sistemi, kumaşları korumak ve çekme veya deformasyonu önlemek için 35°C'de ipek bakım seçenekleri sunan akıllı sıcaklık kontrolü özelliğini bünyesinde barındırıyor. Cihaz aynı zamanda, hijyen sağlamak için yüksek sıcaklıkta buharlı temizleme moduna ve uzun süreli giysi bakımı sırasında enerji verimliliğini ön plana çıkaran bir gece bekleme moduna da ev sahipliği yapıyor.

Buna ek olarak Mijia Mini Wash, giysi ağırlığını otomatik olarak algılayan ve kalıntıları azaltmak için deterjan miktarını ayarlayan akıllı deterjan dozajlama özelliğine de sahip. Medikal düzeyde iç çamaşırı yıkama sertifikası bulunan cihazın, bakterilerin %99.99'unu yok ettiği, sıvı lekelerin tamamını temizlediği, alerjenleri %99'dan fazla azalttığı ve HPV virüslerini nötralize ettiği belirtiliyor.

Xiaomi Mijia Mini Wash'ın Fiyatı Ne Kadar?

En iyi çamaşır makineleri arasında katılan Xiaomi Mijia Mini Wash'ın fiyatı 278 dolar olarak açıklandı. Yeni çamaşır makinesinin Çin'de başarılı bir satış dönemi geçirmesi halinde küresel pazarda da piyasa sürüleceği tahmin ediliyor.

Peki siz yeni Mijia Mini Wash hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.