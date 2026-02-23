Xiaomi'nin Ultra İnce Powerbank'i Küresel Pazara Geliyor: MagSafe'leri Unutturacak!

Xiaomi, taşınabilir şarj cihazı pazarında büyük ses getirmesi beklenen yeni ürününü küresel pazara taşıyor. Kısa bir süre önce Japonya, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi belirli pazarlarda kullanıcıların beğenisine sunulan yeni UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W isimli powerbank modeli çok yakında daha büyük bir kullanıcı kitlesinin beğenisine sunulacak. İşte detaylar!

Xiaomi UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W'nin Özellikleri

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhn

5.000 mAhn Kablosuz Şarj: 15W

15W Kablolu Şarj: USB-C üzerinden 22.5W

USB-C üzerinden 22.5W Ağırlık: 98 gram ağırlık

98 gram ağırlık Kalınlık: 6 mm

6 mm Renk Seçenekleri: Siyah, Gümüş ve Turuncu

Siyah, Gümüş ve Turuncu Diğer: Çift şarj desteği, 10 katmanlı üst düzey güvenlik sistemi

Markanın yeni şarj cihazı sahip olduğu epey uzun isminde birçok özelliğine gönderme yapıyor. Klasik powerbank modellerine kıyasla oldukça ince bir tasarıma sahip olan cihaz sadece 6 mm kalınlı ve 98 gramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Alüminyum alaşım ve ateşe dayanıklı fiberglas kaplama ile tasarlanan model gümüş, siyah ve turuncu renk seçenekleriyle şıklıktan da ödün vermiyor.

Cihazın donanım becerileri ise ufak boyutlarına rağmen oldukça iddialı. 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındıran powerbank 15W'a kadar kablosuz şarj hızı sunuyor. Özellikle Apple ekosistemi için 7.5W'a kadar manyetik şarj imkanı sunan ürün, Samsung, Google Pixel ve elbette kendi markasının cihazlarıyla da uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Bununla birlikte hız arayan kullanıcılar için cihaz üzerinde bulunan USB-C portu ile 22.5W seviyesinde kablolu şarj desteği de vadediyor. Üstelik iki farklı cihazı aynı anda şarj edebilen powerbank aşırı ısınma, aşırı şarj ve kısa devre gibi potansiyel tehlikelere karşı tam on farklı koruma katmanıyla güven veriyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Xiaomi yeni UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W modelini 28 Şubat tarihinde Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2026 etkinliği ile birlikte küresel pazarda satışa sunulacak. Şirket global pazarda yeni cihazının Apple'ın MagSafe powerbank'lerine rakip olmasını hedefliyor.

Cihazın yurt dışı fiyatlandırması da bu rekabetçi stratejiyi doğruluyor. Daha önce Avustralya'da 69.50 dolar (yaklaşık 3046 TL), İngiltere'de ise 49.99 sterlin (yaklaşık 3000 TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan modelin Türkiye ve diğer bölgelerdeki fiyatı henüz netleşmedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin yeni modeli yılın en iyi powerbank modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.