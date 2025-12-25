Xiaomi, Şarjı 18 Gün Bitmeyen Akıllı Saat Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen Watch 5 isimli akıllı saat modelini tanıttı. Bununla beraber akıllı saatin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı saat, sağlık özellikleri, spor modları, yapay zeka desteği ve daha birçok işleviyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi Watch 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,54 inç

1,54 inç Ekran Çözünürlüğü: 480 × 480 piksel

480 × 480 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 312 PPI

312 PPI Ekran Parlaklığı: 1500 nit

1500 nit Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Spor Modları: 150'den fazla spor modu

150'den fazla spor modu Sağlık Özellikleri: Kalp atışı, SpO2, stres, uyku takibi, ECG ölçümü, tek dokunuşla sağlık taraması (8 gösterge), AI destekli uyku analizi

Kalp atışı, SpO2, stres, uyku takibi, ECG ölçümü, tek dokunuşla sağlık taraması (8 gösterge), AI destekli uyku analizi İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 (4 nm) + Hengxuan 2800 düşük güç tüketimli çip

Qualcomm Snapdragon W5 (4 nm) + Hengxuan 2800 düşük güç tüketimli çip Batarya: 930 mAh

930 mAh Pil Ömrü: 6 gün normal kullanım, 18 gün güç tasarruf modu

6 gün normal kullanım, 18 gün güç tasarruf modu Bağlantı: eSIM desteği, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz, NFC

eSIM desteği, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz, NFC Konumlandırma: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Dayanıklılık: 5ATM suya dayanıklılık

1,54 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Watch 5, AMOLED ekran üzerinde 480 × 480 piksel çözünürlük, 312 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve 1500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde akıllı saatin ekranı güneş ışığı altında bile rahatça görülebilecek. Cihaz 47 mm paslanmaz çelik kasaya sahip.

Akıllı saatte Snapdragon W5 ve Hengxuan 2800 bulunuyor. Saat, Snapdragon W5 çipi ile sistem performansını sağlarken Hengxuan 2800 isimli düşük güç tüketimli çip ise sağlık takibi ve verimlilik için kullanılıyor. 930 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz standart kullanımda 6 gün, güç tasarruf modunda ise 18 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Xiaomi'nin yeni saati 150’den fazla spor modu içeriyor. Watch 5 ayrıca ECG ölçümü, kalp atışı, SpO2 ve stres takibi gibi gelişmiş sağlık özellikleri sunuyor. Yapay zeka destekli uyku analizi özelliğine sahip olan cihazda eSIM desteği de yer alıyor. Saat bu sayede telefona ihtiyaç duymadan arama yapma ve mesaj atma gibi işlevler yapabiliyor.

Xiaomi HyperOS 3 ile birlikte gelen akıllı saatte dinamik saat yüzleri, Super Island isimli bildirim sistemi ve Super Xiao Ai sesli asistan desteği de bulunuyor. Tüm bu özellikler, akıllı saat kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Watch 5, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz, NFC desteği ile birlikte geliyor.

Xiaomi Watch 5 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi Watch 5 için 1.999 yuan (12.227 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıll ısaat Çin'de satışa sunuldu. Akıllı saatin global pazara ne zaman geleceği ise henüz belli değil.