Katlanabilir Telefon Almak İsteyenler Beklesin: Xiaomi Yeni Modeliyle Piyasaya Geri Dönüyor!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda giriş yaptığı katlanabilir akıllı telefon pazarında varlılığını sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz haziran ayında merakla beklenen Mix Flip 2'yi tanıtan şirketin kısa bir süre önce yeni yatay katlanabilir telefonu için mesai harcamaya başladığı söyleniyor.

İddialara göre Xiaomi, bu ay Samsung'un Galaxy Z Fold 7 modelini tanıtması ve Apple cephesinin yeni iPhone Fold için çalışmaşlarını hızlandırmasının ardından, Mix Fold serisinin yeni modeliyle piyasaya iddialı bir geri dönüş yapmaya karar verdi. İşte yeni Xiaomi Mix Fold modeline dair ortaya çıkan ilk detaylar!

Yeni Xiaomi Mix Fold Önemli İyileştirmelerle Gelecek

Gelen son bilgilere göre, Xiaomi'nin yeni yatay katlanabilir cihazı, özellikle piyasadaki rekabetin artması nedeniyle seleflerine kıyasla daha iddialı özelliklerle gelecek. İlk olarak yeni telefonun eski modellere göre daha farklı bir en-boy oranına sahip olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte cihazın kısa bir süre önce Snapdragon'un üst düzey bir işlemcisiyle test edildiği de aktarılan bilgiler arasında.

Bildiğiniz gibi Xiaomi, 2025 yılı içerisinde yatay formda katlanabilen bir model piyasaya sürmeme kararı aldı. Bu nedenle yeni Mix Fold serisinin en güncel üyesi hala 2024 yılında tanıtılan Mix Fold 4.

Hatırlatmak gerekirse bu model, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 5100 mAh bataryasıyla satışa sunulduğu dönemde fark yaratmayı başarsa da özellikle çoklu görev ve büyük ekran uyarlaması gibi yazılım optimizasyonunda sınıfta kalmıştı.

Tam da bu nedenle Xiaomi, daha kullanıcı dostu bir en-boy oranına sahip olacak yeni cihazında sözü geçen optimizasyonları başarıyla tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca, şirketin ekran tarafında sadece bu yeniliklerle sınırlı kalmayacağı da söyleniyor. Özellikle ekranın daha yenilikçi bir menteşeyle birlikte geleceği ve bu sayede katlanma çizgisinin görünürlüğünü de epey azaltılacağı iddia ediliyor.

Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Xiaomi, Mix Fold serisinin yeni üyesini 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürebilir. Bunun yanı sıra şirketin benzer tarihlerde ilk üçe katlanabilir telefon modelini de tanıtması bekleniyor. Eğer yeni telefonlar bu tarihler arasında satışa sunulursa, büyük ihtimal Apple'ın ilk katlanabilir cihazı olan iPhone Fold ile doğrudan rekabet edecekler.

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