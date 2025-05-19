Beklenen An Yaklaşıyor: Xiaomi Yeni Elektrikli Otomobilini Çok Yakında Tanıtacak!

Bundan sadece birkaç yıl önce Xiaomi SU7 ile elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapan Xiaomi, kısa bir sürede sektör basamaklarını hızlıca tırmandı ve Çin'deki elektrikli otomobil yarışına resmen dahil oldu. Firma bu süreçten sonra Tesla ve BYD gibi devlere rakip olabilecek yeni araçlar üzerinde çalışmaya başladı.

Son olarak SU7 modelinin daha gelişmiş bir versiyonu olan SU7 Pro'yu satışa sunan şirket, geçtiğimiz aylarda tasarımıyla dikkat çeken yeni crossover tipindeki YU7 modeliyle gündeme gelmişti. Çinli devin şimdiyse merakla beklenen yeni modelinin teknik detaylarını çok yakında tanıtacağı bildiriliyor.

Xiaomi YU7 22 Mayıs'ta Tanıtılacak

Yapılan açıklamalara göre Xiaomi'nin tasarımını sergileyip teknik özelliklerini gizli tuttuğu yeni YU7 modeli 22 Mayıs'ta düzenlenecek bir lansmanla resmen tanıtılacak. Tasarımıyla ilk bakışta V12 motorlu Ferrari Purosangue’yi bir hayli andıran araç, düzenlenecek lansmanın ardından Çin pazarında yollara çıkacak.

İddialara göre Yeni Xiaomi YU7, üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Her versiyonda standart olarak 96.3 kWh kapasiteli batarya bulunurken, versiyonların menzil mesafesi, sırasıyla 675, 760 ve 835 kilometre olacak.

Aracın dört tekerlekten çekişli versiyonunun, 220 kW gücünde ön motor ve 288 kW gücünde arka motor olmak üzere toplamda 508 kW güç sunacağı belirtiliyor. Tek motorla çalışan versiyonun ise 235 kW güç üreteceği söyleniyor.

Yaklaşık olarak 5 metre uzunluğunda tasarlanan otomobilin, 3 metrelik bir dingil mesafesine sahip olacağı bildiriliyor. Bu denli geniş bir yapıda karşımıza çıkan YU7'nin, klasik bir SUV'dan ziyade crossover gövde tipinde tasarlanmış olması da kendisini benzersiz kılan bir detay. Otomobilin fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi mevcut değil.

Peki siz Xiaomi'nin yeni YU7 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...