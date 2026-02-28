Xiaomi'nin Büyük SUV Modeli Testlerde Ortaya Çıktı! Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, 2024 yılında tanıttığı ilk elektrikli otomobili SU7 ile otomotiv pazarına iddialı bir giriş yaptı ve kataloğunu genişletmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son dönemlerde ise Kunlun kod adına sahip YU9 isimli menzil uzatmalı büyük SUV modeli üzerinde çalışıyor. Daha önce çeşitli sızıntılarla gündeme gelen aracın şimdi ise yeni test görüntüleri ortaya çıktı.

Xiaomi YU9, Test Sırasında Ortaya Çıktı

Altı veya yedi koltuklu olması beklenen Xiaomi YU9, daha önce birçok kez kameralara yakalandı ancak araç üzerindeki kamuflaj nedeniyle detaylı incelemek pek mümkün olmadı. Şimdi ortaya çıkan yeni görüntülerde ise kamuflajın önceki sızıntılara kıyasla daha az olduğunu görüyoruz. Bu sayede aracın tasarım hatları biraz daha net şekilde görülebiliyor.

İnternete düşen fotoğrafa baktığımızda Xiaomi YU9'un markanın tasarım dilini sürdürüğünü görüyoruz. Öyle ki damla şeklindeki yan aynalar, dikey arka stop lambaları ve iki parçalı bagaj kapağı gözden kaçmıyor. Bu bagaj sistemi sayesinde bagajın üst ve alt bölümü ayrı şekilde açılabiliyor. Özellikle SUV arabalarda yaygın olan bu sistem, kullanım kolaylığı sağlıyor.

Xiaomi YU9'un oldukça büyük bir araç olması bekleniyor. Sızıntılara göre modelin uzunluğu 5,2 metrenin üzerinde olacakken, yüksekliğinin ise 1,8 metre olacağı söyleniyor. Bu da onu doğrudan D segment SUV sınıfına dahil ediyor.

Xiaomi YU9 Özellikleri Neler Olacak?

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Xiaomi YU9, 70-80 kWh civarında bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya sayesinde araç, elektrikli kullanımda yaklaşık 400 ila 500 kilometre arasında menzil sunacak. Menzil uzatmalı hibrit sistemle birlikte bu mesafenin yaklaşık 1.500 kilometreye kadar ulaşabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan modelin Xiaomi'nin HyperOS ekosistemine entegre şekilde gelmesi de bekleniyor. Bu sayede araç ile akıllı telefon, tablet ve ev cihazları arasında bağlantı kurulabilecek.

Xiaomi YU9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi YU9'un test sürecini aylardır sürdüren Xiaomi'nin yeni modelini 2026 yılı içerisinde duyurması muhtemel. Şimdiye kadar çok sayıda kaynak bulunduğumuz seneyi işaret etse de ortada henüz net bir tarih yok. Ancak tahminler, 2026'nın ilk yarısı veya yıl ortasını işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi YU9 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.