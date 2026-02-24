Xiaomi'nin Çok Güçlü İşlemcili Yeni Telefonu Yolda! Tarih Sızdırıldı

Xiaomi 17T Pro ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Bir süre önce işlemcisi, kamera özellikleri ve daha sahip olacağı pek çok özellik ortaya çıkan akıllı telefonun şimdi de tanıtım tarihi sızdırıldı. Yeni sızıntı, beklenenden çok daha önce cihazın tanıtımının gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 28 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacağı ileri sürüldü. Xiaomi, bu tarihte ayrıca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modellerinin global versiyonlarının da tanıtımını gerçekleştirilecek. Akıllı telefonların yanı sıra Xiaomi Watch 5 ve Redmi Buds 8 Pro'nun da global lansmanının yapılacağı açıklandı.

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro şu anda Türkiye'de 46 bin 999 TL'ye satılıyor. Yeni model, 15T Pro'ya göre daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Bu nedenle 17T Pro'nun başlangıç fiyat etiketinin 50 bin TL olması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir fiyat etiketi ile sunulabileceğini belirtmekte fayda var.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T Pro, gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ yer alıyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi belirtilen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. ÖN yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın olacağı söyleniyor. Ayrıca 12 GB RAM'e sahip olacağı da belirtiliyor.