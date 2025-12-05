Dikkati Çabuk Dağılanlara: Telefonlara Yapışan E-Okuyucu Tanıtıldı!

Akıllı telefonlarımız bir yandan dünyayla bağlantımızı sağlarken bir yandan da dikkat dağıtıcı birer araç haline geldi. Öyle ki pek çok kullanıcı telefonuna yağan bildirimler nedeniyle cihazından kitap dahi okuyamadığını ve bu nedenle bir e-okuyucuya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xteink ise bu soruna hem ilginç hem de akıllıca bir çözüm getirdi. Şirket Xteink X4 isimli yeni mini e-okuyucusunu tanıttı. Ürünün en dikkat çekici özelliği ise akıllı telefonların arkasına yapışabilmesi. İşte detaylar!

Xteink X4 E-Okuyucu Neler Sunuyor?

Yeni cihaz sahip olduğu manyetik yapısı sayesinde iPhone modelleri başta olmak üzere MagSafe destekli tüm telefonlara tıpkı bir powerbank gibi kolayca yapışabiliyor. Ayrıca bu özelliğe sahip olmayan modeller için kutu içeriğinde kılıflara yapıştırabilen manyetik halkalar bulunuyor. Bu sayede telefonunuzdan sıkıldığınız anlarda cihazınızı ters çevirip doğrudan kitap okumaya başlayabiliyorsunuz.

4.3 inç gibi epey kompakt bir ekrana sahip olan cihaz, bu yönüyle piyasadaki en küçük e-okuyucularından biri olarak öne çıkıyor. Ancak kullanıcılar E-Ink teknolojisi sayesinde bu küçük ekrana rağmen yazılanları kolayca okuyabiliyor ve fiziksel kitaplardan farksız bir deneyim yaşayabiliyor.

Pil ömrü konusunda da iddialı olan cihaz 650 mAh kapasiteli bataryası sayesinde günde 1-3 saat okuma ile 14 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Öte yandan dokunmatik sensörlere sahip olmayan model kullanıcıların fiziksel düğmelerle sayfaları çevirmesine imkan tanıyor.

Xteink X4'ün en büyük dezavantajı ise tanıdık e-kitap okuma sitelerine doğrudan erişim sunmaması. Bu nedenle cihaz yalnızca DRM koruması olmayan EPUB ve TXT formatındaki kitapları ve belgeleri okuyabiliyor. Ayrıca kitapları cihaza aktarmak için ya 512 GB'a kadar desteklenen bir microSD kart kullanmanız ya da Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak yan yükleme yapmanız gerekiyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Xteink'in çevrimiçi mağazasında satışa sunulan Xteink X4, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 69 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Bu fiyatlandırma piyasadaki benzer modelleri kıyasla cihazı oldukça avantajlı ve cazip bir seçenek haline getiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.