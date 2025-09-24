Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties'ın Türkiye Fiyatı Açıklandı [Video]

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Bununla birlikte Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Aksiyon macera ve açık dünya RPG türlerindeki oyunun ayrıca 6 dakika 13 saniye uzunluğunda bir duyuru videosu da paylaşıldı.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Türkiye Fiyatı

Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Steam'de ön siparişe sunuldu. Oyunun standart sürümü 54,99 dolar (2.280 TL), 69,99 dolar (2.902 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Deluxe sürümünde "efsanevi kıyafet paketi" ve "kapaklı telefon kişiselleştirme paketi" dahil çeşitli içerikler bulunuyor.

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties PC'nin yanı sıra Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S için de geliştirildiğini belirtelim. Önümüzdeki haftalarda oyunun konsollar üzerinden de ön siparişe sunulması bekleniyor.

Yakuza Kiwami 3, sevdiklerini korumak için mücadele eden eski yakuza Kazuma Kiryu'nun maceralarını konu alıyor. Dark Ties ise Yakuza 3'ün en önemli karakterlerinden biri olan Yoshitaka Mine'nin hikâyesine odaklanıyor. Dark Ties'ta Mine'ın geçmişine ve yakuza dünyasına nası ladım attığına tanık olacağız.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Fragmanı

Sega'nın YouTube kanalı üzerinden Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties için bir duyuru videosu yayınlandı. 6 dakika 13 saniye uzunluğundaki bu video, oyunun grafikleri, atmosferi ve konusu hakkında bilgli sahibi olmamıza imkân tanıyor. Görüntülere göre oyun, serinin önceki yapımları gibi keyifli bir deneyim sunacak.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Çıkış Tarihi

Uzun süre boyunca keyifli bir oynanış sunması beklenen Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, 12 Şubat 2026 tarihinde PC, Xbox Serise X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümünün şu anda yalnızca Steam üzerinden ön sipariş verilebildiğini belirtelim.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties'ın henüz minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklanmadı. Bu nedenle oyunun bilgisayarda sorunsuz şekilde oynanabilmesi için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli değil. Peki, söz konusu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyun başarılı olabilecek mi?