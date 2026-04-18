Herkes Bu Oyunu Konuşuyor! Yeni Korsan Oyunu Listeleri Kırdı Geçti

14 Nisan günü piyasaya sürülen korsan temalı yeni hayatta kalma oyunu Windrose, daha ilk günlerden büyük bir ilgi görmeyi başardı. Şimdi ise geliştirici ekip, oyunun ilk satış rakamlarını paylaştı. Böylece Windrose’un ne kadar sattığı da netlik kazanmış oldu. İşte detaylar...

Windrose, Kaç Adet Sattı?

Oyunun yayıncısı Pocketpair, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Windrose’un ilk 48 saat yani iki gün içinde 500 binden fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan paylaşımda 500 binden fazla korsanın Karayipler’e doğru yelken açtığı ifadelerine yer verildi.

Over 500,000 pirates have set sail for the Caribbean in just 48 hours! 🏴‍☠️



A massive thank you for the incredible support for Windrose.

We wish you fair winds and following seas on your legendary journey.



Enjoy the voyage!

Check below for details. pic.twitter.com/PvYWyIPk9f — Pocketpair Publishing (@PocketpairPBLSH) April 16, 2026

Şu an için yalnızca Windows bilgisayarlarda oynanabilen yapım, Steam ve Epic Games Store üzerinden satışa sunuldu. Her iki platformda da en çok satanlar listesine girmeyi başaran oyun, bu verilere göre ülkemizde de en fazla ilgi gören oyunlardan biri oldu.

Windrose Nasıl Bir Oyun?

Windrose, Korsan Çağı’nda geçen ve hayatta kalma mekaniklerini yoğun aksiyonla birleştiren bir macera oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda kendi mürettebatınızı kurarak geminizin kaptanı oluyor, hem karada hem de denizde kesintisiz bir keşfe çıkıyorsunuz. El yapımı zindanlar ve görevlerle dolu bu dünyada ilerlerken amacınız hayatta kalmak. Bunun için kaynak toplamanız, kendi üssünüzü kurmanız ve karakterinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor.

Oyunu ister tek başınıza ister çok oyunculu olarak oynayabiliyorsunuz. Tabii yalnız olmadığınız bir dünyada savaş kaçınılmaz. Tam da bu noktada deniz savaşları oyunun en dikkat çeken unsurlarından biri. İsterseniz uzaktan top atışlarıyla düşman gemilerini yok edebilir, isterseniz yakın çatışmaya girebilirsiniz. Ayrıca oyunda geniş bir silah yelpazesi, özelleştirilebilir gemiler ve farklı ekipman seçenekleri olduğunu söyleyelim. Bu yönleriyle yapımın en iyi korsan oyunları arasında yer alan öne çıkan Sea of Thieves'a benzer olduğunu söylemek mümkün.

Windrose Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Windrose’un bu kadar büyük ilgi görmesinin en önemli nedenlerinden biri, oyuncuların korsan temalı oyunlara duyduğu ilgi. Uzun zamandır deniz savaşlarını ve keşif hissini güçlü şekilde sunan yeni bir yapım çıkmamıştı. Windrose ise bu boşluğu doldurmayı başardı. Bununla birlikte oyun, yalnızca korsan temasıyla sınırlı kalmayıp hayatta kalma, üs kurma ve karakter geliştirme gibi mekanikleri bir araya getirerek oyuncuların dikkatini çekmeyi de başardı.

Editörün Yorumu

Windrose’u henüz oynamadım ancak biraz incelediğimde oldukça başarılı bir oyun gibi görünüyor. Aslında açık dünya oyunlarıyla çok aram olmasa da korsan temalı oyunlar çoğu kişi gibi benim de ilgimi çekiyor. Bu nedenle Windrose da fazlasıyla dikkatimi çekti. En yakın zamanda oynamayı düşünüyorum.