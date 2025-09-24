Google'dan Hile Gibi Özellik! Oyunlar Eskisi Gibi Olmayacak

Google, mobil oyuncuların yaşadığı en büyük sorunlardan birini ortadan kaldıracak yapay zeka asistanını duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde oynadığınız oyunlarda karşılaştığınız zorlukları nasıl aşacağınızı öğrenmek için internette araştırma yapmanıza gerek kalmayacak. Asistan, siz oyundan ayrılmadan sorunuza cevap verecek.

Play Games Sidekick ile Gemini Live'ı Kullanabileceksiniz

Google, Play Games Sidekick ile kendi yapay zekası Gemini'ı oyunculara sunacak. Oyuncular, bu özellik sayesinde oyun koçuna ihtiyaç duymadan hemen hemen her sorusuna detaylı yanıt alma imkânına sahip olacak. Özellikle yeni başladığınız oyunlarda size çok büyük bir faydası dokunacak.

Sidekick'i açtığınızda ekran görüntüsü alma, ekran kaydı başlatma, rahatsız etmeyin modunu etkinleştirme ve YouTube'da yayın açma gibi seçenekler olacak. Bunun hemen altında ise Gemini'ı başlatma butonu yer alacak. Daha sonra Gemini'a o an oynadığınız oyunla ilgili herhangi bir şey sorabileceksiniz.

Gemini, hangi oyunu oynadığınızı zaten bildiği için "X oyununu oynuyorum, A bölümünü geçmek için tam olarak ne yapmam gerekiyor?" gibi sorular yöneltmenize gerek olmayacak. Önünüzdeki engeli nasıl kaldıracağınız konusunda yardım etmesini veya size daha hızlı ilerlemeniz için taktik vermesini isteyebileceksiniz.

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre oyunculara ilerleyen aylarda belirli oyunlarda Play Games Sidekick'e eklenen Gemini özelliğini deneme izni verilecek. Özelliğe erişebilen kullanıcılar, Gemini'ı bir oyun asistanı olarak kullanabilmeye başlayacak. Bu arada Microsoft da geçtiğimiz günlerde Gaming Copilot'u Windows 11 kullanıcılarına sunmaya başladı.

Google'ın yapay zeka asistanı, çalışma biçimi bakımından Gaming Copilot'a çok benziyor. Teknoloji devi, kendi asistanını Game Bar'a entegre etmişti. Sidekick de Game Bar tarzı çeşitli araçlara hızlı erişim sunuyor. Ayrıca yakında Game Bar gibi o da yapay zeka asistanına erişmenize imkân tanımaya başlayacak.