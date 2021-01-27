Soyu Tükendiği Sanılan Yanardağ Faresi Yeniden Ortaya Çıktı

Yanardağ patlaması sonucu soyu tükendiği düşünülen yanardağ faresi yeniden ortaya çıktı. Filipinlerdeki dev bir yanardağ patlaması sonucu onlarca insan öldü, farklı türdeki canlıların habitatı yok oldu. Ancak yanardağ fareleri her zorluğa rağmen ayakta kalmayı başarıyor.

Filipinler'in Luzon adasındaki Pinatubo Dağı 1991'de şiddetli bir şekilde patlayarak yüzlerce kişiyi öldürdü ve etrafındaki onlarca canlı türünü yok etti. Daha sonra bölgedeki vahşi yaşamı incelemek için yapılan keşifler, yarasalar ve yanardağda yaşayan çok nadir bir fare de dahil olmak üzere çeşitli bir fauna grubunun şaşırtıcı şekilde hayatta kaldığını fark etti.

Araştırmacılar tarafından Filipin Bilim Dergisi'nde yayınlanan bulgular, bilim dünyasını meraklandırmayı başardı. Çalışmanın ortak yazarı Larry Heaney, "Pinatubo patladığında, muhtemelen herkesin aklındaki son şey, küçük bir fare türünün yalnızca tek bir dağda yaşadığı ve bunun sonucunda neslinin tükenmiş olabileceğiydi. Ancak sonradan öğrendiklerimiz bizi gerçekten şaşırttı." dedi.

Pinatubo yanardağ faresi Apomys sacobianus, daha önce 1962'de gözlemlenen tek bir örnekten biliniyordu ve ABD Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde saklanıyordu.

Pinatubo patlaması sonrası yanardağ fareleri nasıl hayatta kaldı?

Araştırmacılar patlamadan birkaç on yıl sonra, bölgede yaşayan memelilere ne olduğunu öğrenmek için Pinatubo'ya gittiler. Doğa Tarihi Müzesi yetkilileri, "İncelenen tüm alanların ormandan ziyade seyrek, ikinci büyüme bitki örtüsünü desteklemesine rağmen, yerli kemirgenler her yerde bol miktarda bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

Böylesine yerel bir bölgede bulunan türün, tüm ormanları yok eden volkanik bir felaketten sağ kurtulması araştırmacıların ağzını açık bıraktırmayı başarıyor. Ancak araştırmacılara göre, yanardağ faresi sadece hayatta kalmamış aynı zamanda nüfusunu artırmayı da başarmış durumda.

Utah Doğa Tarihi Müzesi başyazarı Eric Rickart, "Pinatubo Dağı, patlamadan sonra habitatın geri kazanılmasını ve topluluğun yeniden toplanmasını izlemek, uzun vadeli bir proje oluşturmak için harika olabilir" dedi ve şöyle devam etti: "Bu tür bilgiler, insanlar tarafından ormansızlaştırılan birçok alanı yeniden oluşturma çabalarına yardımcı olacak."

Bu ayrıca son zamanlarda gözlemlenen tek yanardağ faresi değil. 2020'nin ortalarında And Dağları'ndaki 22.000 fitlik bir volkanın tepesinde yaşayan sarı kuyruklu bir fare keşfedildi ve bu keşif, şimdiye kadar bilinen en yüksek yerde yaşayan memeliyi ortaya çıkardı.