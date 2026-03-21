WhatsApp'a Beklenen Özellik Geliyor! Sizi Çok Güvende Tutacak

WhatsApp'a ileri seviye gizlilik elde etmenize yardımcı olacak bir özellik geliyor. Yeni test edilmeye başlanan "okunduktan sonra sil" özelliği, mesajlaşma uygulamasında şu an olduğundan çok daha güvenli bir şekilde mesajlaşmanıza imkân tanıyacak. Özellikle kişisel bilgileri zaman zaman WhatsApp üzerinden paylaşma ihtiyacı duyan kişilere büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor.

WhatsApp'ın "Okunduktan Sonra Sil" Özelliği Nasıl Çalışacak?

WhatsApp, okunduktan sonra kaybolan mesajlar özelliği üzerinde çalışıyor. Bu seçenek, özellikle sadece anlık olarak görülmesi ve kullanılması gereken kişisel veriler (şifreler, doğrulama kodu vb.) gibi kritik öneme sahip bilgileri içeren mesajların sadece kısa süreliğine ulaşılabilir olmasını sağlayacak. Yeni özellik hem belirli bir kişi ile olan hem de tüm sohbetlerde kullanılabilecek.

Okunduktan sonra mesajların otomatik silinmesini sağlayan özelliğin etkinleştirildiği sohbetlerde alıcı eğer mesajı okursa 15 dakika içinde kendiliğinden silinecek. Karşı taraf eğer mesajı hiç görüntülemezse güvenlik amacıyla 24 saat sona erdikten sonra mesaj yine silinecek. Bu sayede mesajlar hemen görüntülenmese bile gizli kalmaya devam eder.

WhatsApp'ın Yeni Özelliği Okundu Bilgisi Kapalı Olanlarda Geçerli Olacak mı?

WhatsApp şu an tüm kullanıcıların okundu bilgisinin (mesajı okuduktan sonra mavi tik gösterilmesi) devre dışı bırakmasına izin veriyor. Yeni özellik kullanıma sunulduğunda alıcı eğer okundu bilgisini kapatmışsa WhatsApp'ın bundan bilgisi olacak ve mesaj otomatik olarak silinecek. Böylece mesajı gönderen kişi de karşı tarafın görüldü bilgisini kapatıp kapatmadığını öğrenebilecek.

WhatsApp'ta Şu An Ne Kadar Süre Kaybolan Mesajlar Gönderilebiliyor?

WhatsApp'ta şu an zaten kaybolan mesajlar özelliği bulunuyor ancak süre açısından sınırlı seçenekleriniz bulunuyor. Öyle ki 24 saat, 7 gün ya da 90 gün arasında seçim yapabiliyorsunuz. Yeni özellik sunulduktan sonra bunların arasına "okunduktan sonra" şeklinde bir yeni seçenek daha katılacak. Böylece kullanıcılar, mesajların hemen silinmesini sağlama imkânı elde edecek.

WhatsApp, Okunduktan Sonra Silinen Mesajları Ne Zaman Sunacak?

Yeni özellik şu an aktif olarak geliştirilme aşamasında. Henüz tüm kullanıcılara sunulmadı. WhatsApp, bu tür özellikleri genellikle önce beta kullanıcıları ile test eder. Bu süre zarfında ise kullanıcılardan geri bildirim toplayarak özellikle ilgili bir sorun olup olmadığını belirler. Diğer çoğu özelliğin aksine bu daha küçük çaplı bir özellik olduğu için muhtemelen yılın ikinci yarısına kadar kullanıcılara sunulmaya başlanacaktır.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ta bazen çok kritik bilgiler göndermemiz gerekebiliyor. Örneğin aile üyelerinizden birisine hesabınızın şifresini vermeniz gerekebiliyor. Ne var ki bu mesajların sonsuza kadar cihazlarda tutulmaya devam edilmesi, ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Neyse ki uygulamaya eklenecek yeni seçenek sayesinde bu tür olasılıklar ortadan kalkacak.