Yandex, Türkiye'ye Özel Süper Yapay Zeka Uygulaması Yandex AI'ı Tanıttı

Yandex Türkiye, zeka asistanı ve tarayıcıyı tek platformda birleştiren "Yandex AI" uygulamasını kullanıma sundu. Tamamen ücretsiz olan Yandex AI, Türkiye'deki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yerel ekip tarafından özel olarak geliştirildi.

Yandex AI Neler Yapabiliyor?

Yandex AI'ın en önemli özelliği, kullanıcıların tüm isteklerini tek bir giriş noktasından karşılayabilmesi. Uygulama, yapay zeka ve arama motorunu birlikte kullanarak birden fazla kaynaktan bilgi çekiyor ve bunları görsel açıdan zengin bir rapor halinde sunuyor. Böylece kullanıcılar en güncel ve doğru yanıtlara hızlıca ulaşabiliyor. Ana sayfadaki etkileşimli akış, kullanıcılara proaktif öneriler sunarak uygulamanın yeteneklerini keşfetmelerini kolaylaştırıyor.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, "Sor, ara, keşfet; hepsi Türkiye için özel olarak geliştirilmiş tek bir uygulamada" diyerek ürünün felsefesini özetliyor. Yandex AI ile kullanıcılar beyin fırtınası yapabiliyor, web'de arama gerçekleştirebiliyor ve uygulamadan çıkmadan internette gezinebiliyor. Uygulama ayrıca metin ve görsel üretebiliyor, durağan fotoğrafları kısa animasyonlu videolara dönüştürebiliyor. Ortaya çıkan içerikler anında paylaşılabiliyor.

Örneğin, bir akşam yemeği planlarken konum, mutfak tercihi ve kişi sayısı gibi detayları tek tek farklı uygulamalarda aramak yerine, Yandex AI'a sadece ne istediğinizi söylemeniz yeterli. Yandex AI sizin için mekân önerileri sunuyor, fotoğrafları ve yorumları gösteriyor, hatta yerleşik tarayıcısı üzerinden doğrudan rezervasyon yapmanıza olanak tanıyor. Zamanla tercihlerinizi öğrenerek kişiselleştirilmiş öneriler sunmaya başlıyor. Uygulama, Taşacak Bu Deniz gibi popüler dizilerin fragmanlarını, Doktorsitesi üzerinden ücretsiz sağlık randevusu alma imkanını doğrudan bünyesinde barındırıyor.

Pegasus Airlines, ETSTur, Turna.com, obilet.com ve bilet.com gibi yerel iş ortaklarıyla seyahat planlayıp bilet satın alabilirsiniz. ForInvest ve HangiKredi gibi platformlar aracılığıyla finansal verilere de erişebiliyorsunuz. Yandex AI uygulaması Tamindir, App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcı geri bildirimleri ve yeni yapay zeka modellerinin entegrasyonuyla sürekli geliştirilmeye devam ediliyor.