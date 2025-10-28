Yandex’ten 29 Ekim Sürprizi: Haritalar, Etkinlik Rehberleri ve Cumhuriyet Özel İçerikler

Yandex Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kullanıcılarına özel içerikler hazırladı. Arama, Gündem ve Haritalar servislerinde yer alan bu yeni bölümler, vatandaşların kutlamaları daha bilinçli ve keyifli planlamasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Cumhuriyet Bayramı’nı Kutlayacağınız Yerleri Yandex Türkiye ile Keşfedin

Yandex Arama ana sayfasında yer alan Cumhuriyet Bayramı logosu, Türkiye genelindeki kutlama haberlerine ve çevredeki kültürel etkinliklere yönlendiriyor. Ayrıca trafik kısıtlamaları hakkında bilgi veren günlük akış bölümü, şehir içi ulaşımların planlanmasını kolaylaştırıyor.

Yandex Maps kullanıcıları için İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde hazırlanan rehberler, kutlamaların kalbinde yer alacak. Bu şehirlerde:

Törenlerin düzenleneceği ana caddeler ve meydanlar,

En iyi izleme noktaları,

Ücretsiz gezilebilecek müzeler,

Cumhuriyet tarihini keşfetmeye yönelik özel yürüyüş rotaları yer alıyor.

Yandex Arama’daki Yazeka özelliği, Cumhuriyet’in ilanına dair tarihi sorulara yapay zeka destekli yanıtlar sunuyor. Kullanıcılar “Atatürk Cumhuriyet fikrini ilk ne zaman ortaya koydu?” gibi sorularla tarihi detayları öğrenebilir, bağlantılı kaynaklara erişebilir ve konuyu daha derin inceleyebilir.

Bu özel içerikler, Yandex Türkiye’nin ulusal bayramlarda kullanıcı deneyimini zenginleştiren yenilikçi yaklaşımının bir devamı niteliğinde. Şirket, teknolojiyle kutlamaları buluşturma konusunda kararlı görünüyor.