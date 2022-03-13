Yandex.Arama, Rusya'nın lider arama motoru Yandex'in Windows 10 platformuna sunduğu hızlı, güvenli arama uygulaması.

Erkan Calp - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rusya’nın lider arama motoru Yandex’in Windows 10 platformuna özel hazırladığı Yandex.Arama uygulaması, web tarayıcınızı yapmadan internette hızlı ve güvenli arama yapmanıza olanak tanıyor. Hem klavyeyle hem de sesinizi kullanarak arama yapabiliyorsunuz.

Google'ın en büyük rakibi olarak görülen Yandex.Arama motoru Rus bir altyapıya sahip. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kullanıcılara sahip olan arama motoru, Google'ı yakında tahtından edebilir.

Yandex arama motorunu kullanmak için web tarayıcınızı açmanız gerekmiyor. Yandex.Arama uygulamasını Windows 10 bilgisayar veya tabletinize (Windows 8 sürümü farklı) indirerek aramalarınızı uygulama üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün. Üstelik sorgunuzu kısa olarak yapsanız dahi sonuç alabiliyorsunuz. Örneğin; bankamatikler sorgusunu girdiğinizde Yandex yakınınızda bulunan tüm bankamatikleri anında listeliyor. Veyahut sinema filmlerine göz atacaksınız. Vizyonda bugün sorgusunu girdiğinizde Yandex bulunduğunuz şehirde o gün sinemalarda oynayan tüm filmler listeliyor. Kelime çevirileri de diğer arama motorlarından farklı. Elma Almancası yazdığınızda doğrudan sonuca ulaşıyorsunuz.

Otomatik tamamlama fonksiyonundan çok daha yararlı olan anında yanıt sistemini kullanan Yandex.Arama uygulaması ile hava durumu, trafik, döviz kuru gibi bilgilere de ulaşmanız mümkün.