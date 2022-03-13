Yandex.Arama
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,252
- DOSYA BOYUTU 21.00 MB
- Üretici Yandex
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Yandex.Arama, Rusya'nın lider arama motoru Yandex'in Windows 10 platformuna sunduğu hızlı, güvenli arama uygulaması.
Rusya’nın lider arama motoru Yandex’in Windows 10 platformuna özel hazırladığı Yandex.Arama uygulaması, web tarayıcınızı yapmadan internette hızlı ve güvenli arama yapmanıza olanak tanıyor. Hem klavyeyle hem de sesinizi kullanarak arama yapabiliyorsunuz.
Google'ın en büyük rakibi olarak görülen Yandex.Arama motoru Rus bir altyapıya sahip. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kullanıcılara sahip olan arama motoru, Google'ı yakında tahtından edebilir.
Yandex arama motorunu kullanmak için web tarayıcınızı açmanız gerekmiyor. Yandex.Arama uygulamasını Windows 10 bilgisayar veya tabletinize (Windows 8 sürümü farklı) indirerek aramalarınızı uygulama üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün. Üstelik sorgunuzu kısa olarak yapsanız dahi sonuç alabiliyorsunuz. Örneğin; bankamatikler sorgusunu girdiğinizde Yandex yakınınızda bulunan tüm bankamatikleri anında listeliyor. Veyahut sinema filmlerine göz atacaksınız. Vizyonda bugün sorgusunu girdiğinizde Yandex bulunduğunuz şehirde o gün sinemalarda oynayan tüm filmler listeliyor. Kelime çevirileri de diğer arama motorlarından farklı. Elma Almancası yazdığınızda doğrudan sonuca ulaşıyorsunuz.
Otomatik tamamlama fonksiyonundan çok daha yararlı olan anında yanıt sistemini kullanan Yandex.Arama uygulaması ile hava durumu, trafik, döviz kuru gibi bilgilere de ulaşmanız mümkün.
Yandex.Arama
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13,900
- Üretici Yandex
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Rusya’nın lider arama motoru Yandex’in Arama uygulaması ile internetteki içeriklere her an hızlıca erişebilirsiniz.
Ülkemizde kullanım oranı hızla artan, yeniliklerle kullanıcıların beğenisini kazanan, Rusya’nın lider arama motoru Yandex’in Arama servisi internetteki içeriklere her an hızlıca erişmenize imkan tanır.
Klavyede arama yapmanın yanında sesli aramayı da destekleyen Yandex.Arama uygulaması, popüler konular için hazır yanıtlar sunar. Örneğin yabancı bir kelimeyi araştırırken direk çevirisini karşısınızda bulabilirsiniz. Arama yapmanın yanında güncel haberleri ve bulunduğunuz konumun hava durumunu da takip edebilirsiniz.
Yandex.Arama sadece internette değil telefonunuzda arama yapma imkanı sunar. Rehberiniz, kısa mesajlarınız ve uygulamalarınız arasında arama yapabilirsiniz.
Yandex.Arama
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,497
- DOSYA BOYUTU 19.50 MB
- Üretici Yandex
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Yandex'in internet tarayıcısı ile iPad tabletinizden internet gezintisi yapmak çok daha kolay ve keyifli hale geliyor.
Yandex.Browser kısa sürede ülkemizde popülerlik kazanan web tarayıcılardan birisi olmuştu. Ancak Windows ve Mac kullanıcıları bu web tarayıcıya kolayca ulaşırken, maalesef mobil kullanıcılar o kadar şanslı değillerdi. Anlaşılan o ki Yandex iPad kullanıcılarını da duymuş olmalı ki Yandex.Arama uygulaması adı altında kendi web tarayıcısını sunmuş durumda.
Şimdilik sadece iPad tabletlerde çalışabilen uygulamanın özelliklerine dilerseniz kısaca değinelim. Adres çubuğuna daha adresi girmeye başladığınızda nereye gitmek istediğinizi anlayan Yandex.Arama, böylece mümkün olan en az sayıda tıklama ile sonuca ulaşmanıza yardımcı oluyor. Klavye desteği yanında sesli komutları da algılayabilen tarayıcının, böylece engelli vatandaşlarımız tarafından da kolayca kullanılabilmesi sağlanmış.
Pek çok web sitesinin sadece adını yazarak erişim sağlayabilmenizin yanında matematik işlemleri, şehirlere göre hava durumu gibi bilgileri de direkt olarak arama ipuçlarında görme imkanınız var. Görsel arayanların görsellere, video arayanların videolara yönlendirilmeleri ise sekmeler arasında dolaşmadan hemen aradıklarınızın karşınıza çıkmasını sağlıyor.
Masaüstü sürümünde olduğu gibi bu sürümde de en sık kullandığınız web siteleri anında karşınıza çıkıyor ve böylece kullanım alışkanlıklarınıza uygun bir web tarayıcı deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Turbo modu ise internette hem daha az kota harcayarak, hem de daha hızlı bir şekilde gezinmenize imkan tanıyor.
Yandex.Arama
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 720
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici Yandex
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Yandex.Arama ile aradığınız içeriklere hızlıca ulaşabilirsiniz.
Yandex.Arama uygulaması ile internette aradığınız içeriğe hızlıca ulaşılabilirsiniz. Popüler konular için arama yaptığınızda hazır yanıtları karşınıza çıkaran Yandex’in kullanışlı araması istediğiniz içeriğe hızlıca ulaşmanızı sağlar.
Şehir kodu, dolar kuru gibi bazı bilgilere sorguyu tamamlamadan doğrudan arama ipuçlarından ulaşabilir, siteler için bağlantıları gösteren standart arama sonuçlarına tek tıkla geçebilirsiniz. Hızlı ve kullanışlı aramanın ismi Yandex ile ayrıca arama sonuçlarında sitelerin genel bilgilerine ulaşabilir (kurumların iletişim bilgiler, sinema seans saatleri gibi), ana ekrandan güncel trafik durumunu kontrol edebilir hava durumunu öğrenebilir ve döviz bilgilerine ulaşabilirsiniz.