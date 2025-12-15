Sıradaki Xbox Sunumu Tarihi Duyuruldu! Yeni Oyunlar Yakında Gösterilecek

Sonuncusu bu yılın başlarında gerçekleştirilmiş olan Xbox Developer Direct, önümüzdeki ay geri dönüş yapacak. Yıl içerisinde çıkması beklenen büyük oyunlara odaklanılacak olan sunumu kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Xbox Developer Direct, Ocak Ayında Geri Dönüyor

Bildiğiniz gibi 2022 yılını büyük ölçüde sessiz geçirmiş olan Xbox, 2023 yılına hızlı bir giriş yapmış ve Xbox Developer Direct adı altında bir sunum düzenlemişti. Bir nevi PlayStation tarafının State of Play programına eş değer olup, geliştirilme aşamasındaki oyunlardan seçili olanlara odaklanılıyor. Variety tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Microsoft'tan oyun içeriği ve stüdyo başkanı Matt Booty, Ocak ayı içerisinde yeni bir sunumun gerçekleştirileceğini müjdeledi.

Booty, içeriğe dair kesin detaylar vermemiş olsa da bu yıl içerisinde çıkacak olan oyunlara odaklanılacakmış. Playground Games stüdyosunun da sunumda yer alacak olması ile Forza Horizon 6 hakkında daha fazla detayı öğrenebileceğimiz kesinleşmiş oldu. Olası çıkış tarihi duyurusu ve ilk oynanış görüntüleri ile karşılaşabiliriz. Ayrıca daha başka sürprizler de bizi bekliyor olabilir.

Sunumda 2026 yılında çıkması beklenen Clockwork Revolution, Fable, Gears of War: E-Day ve Halo: Campaign Evolved oyunlarını da görebilmemiz büyük ölçüde ihtimal dahilinde iken, Starfield'ın sıradaki genişleme paketi ile PlayStation 5 versiyonunun duyurusu da gelebilir.

Bir önceki Xbox Developer Direct, bu yılın Ocak ayında gerçekleştirilmiş ve DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscure: Expedition 33 ve Ninja Gaiden 4 oyunlarına yer verilmişti. Ayrıca sürpriz bir şekilde Ninja Gaiden 2 Black oyununun da duyurulması ile satışa sunulması bir olmuştu.